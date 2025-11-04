Slušaj vest

Novak Đoković je uspešno započeo ATP turnir u Atini, gde je u legendarnoj OAKA areni savladao Alehandra Tabila u drugom kolu sa 2:0.

Đoković se pred poslednji servis gem očigledno ozbiljno umorio, pa je čučnuo i pokušao da skupi energiju i snagu da dovrši posao. Na sreću, to je uspeo da uradi bez problema i plasirao se u treće kolo, gde ga čeka pobednik duela Spiciri - Boržeš.

1/5 Vidi galeriju Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Ipak scena kako se Novak bori da dođe do daha i pronađe snagu, sigurno će izazvati malu brigu kod njegovih navijača.

Đoković se i tokom meča mučio sa disanjem, ali je na kraju dok je davao izjavu delovalo da je sve u redu.

Pogledajte taj detalj:

BONUS VIDEO: