NOVAK PLAKAO KAO KIŠA POSLE POBEDE U ATINI: Đokovića slomio emotivan snimak - nije mogao da zaustavi suze
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Atini, pošto je pobedio Čileanca Alehandra Tabila sa 7:6 (3), 6:1.
Ipak, iako je pobeda donela olakšanje i sportsko zadovoljstvo, jedan trenutak nakon meča sve je nadmašio emocijom.
Organizatori su, naime, prikazali video posvećen nedavno preminulom Nikoli Piliću, legendarnom teniskom treneru i jednom od najzaslužnijih ljudi za Đokovićev razvoj.
Đoković nije mogao da zadrži suze:
Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia
