Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Atini, pošto je pobedio Čileanca Alehandra Tabila sa 7:6 (3), 6:1.

Ipak, iako je pobeda donela olakšanje i sportsko zadovoljstvo, jedan trenutak nakon meča sve je nadmašio emocijom.

Organizatori su, naime, prikazali video posvećen nedavno preminulom Nikoli Piliću, legendarnom teniskom treneru i jednom od najzaslužnijih ljudi za Đokovićev razvoj.

Đoković nije mogao da zadrži suze:

Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Stefan i Tara upali na Novakovu konferenciju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić