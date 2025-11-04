Slušaj vest

Novak Đoković negirao je da je doneo odluku u vezi sa nastupom na Završnom mastersu u Torinu.

Tu informaciju je prethodno u javnost plasirao predsednik Teniskog saveza Italije, Anđelo Binagi.

1/5 Vidi galeriju Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Đoković je ranije obezbedio plasman među najboljih osam u "Trci za Torino", ali nije zvanično potvrdio svoj nastup. Iz Atine je stigla potvrda da se u međuvremenu ništa nije promenilo.

- Ne znam gde je dobio tu informaciju. Sigurno ne od mene ili mog tima. Odluku ću doneti na kraju turnira - rekao je Đoković.

