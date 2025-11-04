Novak Đoković o igranju u Torinu.
progovorio
NOVAK ĐOKOVIĆ, IPAK NE IGRA U TORINU? Pojavija se nova informacija!
Novak Đoković negirao je da je doneo odluku u vezi sa nastupom na Završnom mastersu u Torinu.
Tu informaciju je prethodno u javnost plasirao predsednik Teniskog saveza Italije, Anđelo Binagi.
Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia
Đoković je ranije obezbedio plasman među najboljih osam u "Trci za Torino", ali nije zvanično potvrdio svoj nastup. Iz Atine je stigla potvrda da se u međuvremenu ništa nije promenilo.
- Ne znam gde je dobio tu informaciju. Sigurno ne od mene ili mog tima. Odluku ću doneti na kraju turnira - rekao je Đoković.
