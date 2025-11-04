Novak Đoković dobio narednog rivala.
PO PRVI PUT U KARIJERI! Novak Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu turnira u Atini!
Srpski teniser Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu turnira u Atini sa Nunom Boržešom iz Portugalije.
Trenutno 46. teniser sveta je opravdao ulogu favorita u okršaju protiv Eliota Spicirija uz nešto veće probleme (2:1).
Boržeš je trijumfovao posle preokreta, a nakon dva sata tenisa po setovima je bilo 5:7, 6:3, 6:
Njih dvojica se do sada nikada nisu sastajali.
