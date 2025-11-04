Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković sastaće se u četvrtfinalu turnira u Atini sa Nunom Boržešom iz Portugalije.

Trenutno 46. teniser sveta je opravdao ulogu favorita u okršaju protiv Eliota Spicirija uz nešto veće probleme (2:1).

Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Boržeš je trijumfovao posle preokreta, a nakon dva sata tenisa po setovima je bilo 5:7, 6:3, 6:

Njih dvojica se do sada nikada nisu sastajali.

Ne propustiteTenisNOVAK ĐOKOVIĆ, IPAK NE IGRA U TORINU? Pojavija se nova informacija!
Novak Đoković, Masters Šangaj
TenisNOVAK PLAKAO KAO KIŠA POSLE POBEDE U ATINI: Đokovića slomio emotivan snimak - nije mogao da zaustavi suze
Novak Đoković
TenisPRVA REAKCIJA NOVAKA NAKON POBEDE U ATINI! Đoković progovorio na grčkom!
Novak Đoković
TenisMUČNA SCENA, NOVAK JEDVA DISAO: Đoković zabrinuo sve! (VIDEO)
profimedia-1050319155.jpg

BONUS VIDEO:

Novak Đoković Crvena zvezda Delije Izvor: Kurir