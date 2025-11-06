Slušaj vest

Ona je na turniru u Vašingtonu pobedila sunarodnicu Pejton Sterns, 35. na WTA listi i kao 45-godišnjakinja postala druga najstarija teniserka koja je pobedila u jednom WTA meču.

Mesec dana kasnije dobila je vajldkart za Ju Es open, gde je u prvom kolu izgubila u tri seta od Čehinje Karoline Muhove.

"Venus je imala dubok uticaj na evoluciju ženskog tenisa i inspirisala je sledeću generaciju svojom nepokolebljivom strašću prema ovom sportu. Svi ljubitelji sporta trebalo bi da iskoriste ovu priliku i gledaju jednu od najboljih sportista svih vremena", rekao je direktor turnira u Oklendu Nikolas Lamperin, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

1/9 Vidi galeriju Venus Vilijams Foto: EPA/SCOTT BARBOUR, EPA/NIC BOTHMA

Vilijams je osvojila titulu u Oklendu 2015. godine.

Osvojila je 49 titula, od kojih sedam grend slem titula u singlu. Sa mlađom sestrom Serenom osvojila je 14 grend slem titula u dublu, a ima i dva grend slema u mešovitom dublu.

Turnir u Oklendu održaće se d 5. do 11. januara i pripremni je za prvi grend slem turnir u 2026. godine Australijan open, koji počinje 18. januara.