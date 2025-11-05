Slušaj vest

Proslavljeni teniser Stanislas Vavrinka i sa 40 godina na leđima odbija da spusti reket. Trostruki grend slem šampion i dalje uživa u takmičarskom ritmu, a ove nedelje nastupa na turniru u Atini, gde bi mogao ponovo da ukrsti rekete sa starim rivalom Novakom Đokovićem, koji u grčkoj prestonici juri 101. titulu u karijeri.

Iako je sunarodnik legendarnog Rodžera Federera, popularni Sten nema dilemu, po njegovom mišljenju, Novak Đoković je najveći teniser svih vremena.

"Novak Đoković je osvojio sve, više nego iko drugi. Sve je osvojio, svake godine napreduje na svakom turniru. Za mene je sve jasno. Na kraju krajeva, ja sam igrao i sa njim i sa Rodžerom i sa Rafom i sa Endijem. Oni su bili najbolji na svetu dugo godina. Uvek je bio veliki izazov igrati protiv njih. Ali bilo je veličanstveno i gledati ih kako igraju jedan protiv drugog. Videti kako se Novak, kada je bio mlad, razvijao da im se suprotstavi. To je lepota sporta. Svaki igrač ima priliku da napreduje, da svakoga pobeđuje, a Novak je to uradio više nego iko drugi", kazao je Vavrinka.

S obzirom na godine koje ima, Vavrinka ne može da pravi dugoročne planove kada je njegova karijera u pitanju, ali bi voleo da igra tenis i naredne sezone.

"Sa 40 godina je teško praviti dugoročne planove ali bih voleo da igram i naredne sezone. Sigurno ću to probati. Mnogo stvari me motiviše da još igram ali pre svega ljubav prema tenisu. Kada sam počinjao karijeru, nisam imao velike ambicije. Možda da budem u prvih 100. A postigao sam mnogo mnogo više" , zaključio je on.