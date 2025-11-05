Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u četvrtfinale turnira u Atini, pošto je pobedio 26. igrača sveta Italijana Lučana Darderija posle tri seta, 4:6, 6:2, 6:3.

Posle dva brejka, Darderi je u prvom setu poveo 5:1, Kecmanović je vratio jedan brejk za 5:3, ali je Italijan zadržao prednost i poveo u meču.

U drugom setu Kecmanović je poveo 3:1, a Darderi je uspeo da vrati brejk i smanji na 2:3. Srpski teniser je odmah vratio brejk za 4:2, a zatim e oduzeo servis protivniku i u osmom gemu i izjednačio.

Teniseri su u trećem setu osvajali gemove na svoje servise sve do četvrtog gema, kada je Kecmanović oduzeo servis protivniku i poveo 3:1. On je do kraja sačuvao prednost brejka i posle treće meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

Njegov protivnik biće Amerikanac Sebastijan Korda.

(Beta)

Ne propustiteTenisHAOS I DRAMA NA SABALENKINOM MEČU! Trener nije mogao da trpi njene uvrede, pa napustio ložu: "Bila sam ljuta na njega - prešla sam granicu! Ne znam gde je!"
Arina Sabalenka
TenisŠTA ĆE MU SADA REĆI FEDERER? Vavrinka bez dlake na jeziku o tome ko je GOAT! Svog Švajcarca je izbacio iz trke, a evo šta kaže o Novaku Đokoviću!
profimedia0846028777stan.jpg
TenisPO PRVI PUT U KARIJERI! Novak Đoković saznao ime rivala u četvrtfinalu turnira u Atini!
Novak Đoković
TenisNOVAK ĐOKOVIĆ, IPAK NE IGRA U TORINU? Pojavija se nova informacija!
Novak Đoković, Masters Šangaj

Milojević izrazio saučešće povodom smrti Mladena Žižovića Izvor: Kurir