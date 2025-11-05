Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković obezbedio je plasman u četvrtfinale turnira u Atini pošto je slavio nad Čileancem Alehandrom Tabilom, a u borbi za polufinale igraće protiv Nuna Boržeša.

Srbin i Portugalac će na teren u četvrtak ne pre 17.00 časova po sredoevropskom vremenu.

Nikada pre Đoković nije igrao protiv Boržeša, koji trenutno zauzima 47. mesto na ATP svetskoj rang listi.

Ukoliko Novak opravda ulogu favorita i prođe u polufinale, tamo ga čeka neko od sledeće četvrtorice igrača: Brendon Nakašima, Markos Điron, Janik Hanfman ili Vit Kopriva.

Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

