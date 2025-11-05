Novak Đoković saznao je kada će izaći na teren u četvrtfinalu turnira u Atini.
IDEALAN TERMIN ZA LJUBITELJE TENISA: Evo kada Novak počinje borbu za polufinale Atine
Srpski teniser Novak Đoković obezbedio je plasman u četvrtfinale turnira u Atini pošto je slavio nad Čileancem Alehandrom Tabilom, a u borbi za polufinale igraće protiv Nuna Boržeša.
Srbin i Portugalac će na teren u četvrtak ne pre 17.00 časova po sredoevropskom vremenu.
Nikada pre Đoković nije igrao protiv Boržeša, koji trenutno zauzima 47. mesto na ATP svetskoj rang listi.
Ukoliko Novak opravda ulogu favorita i prođe u polufinale, tamo ga čeka neko od sledeće četvrtorice igrača: Brendon Nakašima, Markos Điron, Janik Hanfman ili Vit Kopriva.
Teniski turnir u Atini.
