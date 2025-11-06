Novak Đoković danas igra četvrtfinale turnira u Atini.
NOVAK JURIŠA KA 101. TITULI: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Boržeš
Srpski teniser Novak Đoković obezbedio je plasman u četvrtfinale turnira u Atini pošto je slavio nad Čileancem Alehandrom Tabilom, a u borbi za polufinale igraće protiv Nuna Boržeša.
Srbin i Portugalac će na teren u četvrtak ne pre 17.00 časova po srednjoevropskom vremenu, a ovaj meč možete ga gledati na kanalima Arene sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia
Nikada pre Đoković nije igrao protiv Boržeša, koji trenutno zauzima 47. mesto na ATP svetskoj rang listi.
Ukoliko Novak opravda ulogu favorita i prođe u polufinale, tamo ga čeka neko od sledeće četvrtorice igrača: Brendon Nakašima, Markos Điron, Janik Hanfman ili Vit Kopriva.
