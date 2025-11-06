Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u Atini, pošto je danas u četvrtfinalu izgubio od 52. igrača sveta Amerikanca Sebastijana Korde posle dva seta, 3:6, 2:6.

Kecmanović, 54. igrač sveta, nije nijednom uzeo servis američkom teniseru, dok je Korda osvojio tri brejka.

Miomir Kecmanović protiv Jespera de Jonga Foto: VBKS

Srpski teniser osvojio je jedan poen direktno iz servisa, dok je Korda zabeležio 13 asova.

Korda će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između devetog tenisera sveta Italijana Lorenca Muzetija i 43. igrača sveta Francuza Aleksandra Milera.

Miomir Kecmanović
Miomir Kecmanović
Miomir Kecmanović
Miomir Kecmanović traži savete od Viktora Troickog Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić