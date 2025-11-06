Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković je saznao protivnike na završnom mastersu u Torinu.
ZAVRŠNI MASTERS
ĐOKOVIĆ IDE NA ALKARAZA! Novak saznao protivnike na poslednjem turniru u sezoni, još da svet sazna da li će Srbin uopšte igrati
Đoković, koji trenutno nastupa na turniru u Atini, u gradu na severu Italije će igrati u "Džimi Konors grupi", a u grupi su još Karlos Alkaraz, Tejlor Fric i Aleks de Minor.
Za početak je potrebno da Novak potvrdi svoje učešće na završnom mastersu, a očekuje se da odluku saopšti nakon što završi učešće na turniru u Atini gde trenutno čeka četvrtfinalni okršaj protiv Nuna Boržeša.
Teniski turnir u Atini. Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia
U "Bjorn Borg grupi" će igrati Janik Siner, Aleksander Zverev, Ben Šelton i, najverovatnije, Feliks Ože-Alijasim. Umesto Kanađanina bi na turnir mogao da upadne Lorenco Muzeti ukoliko osvoji turnir u prestonici Grčke.
Završni masters u Torinu je na programu od 9. do 16. novembra.
