Đoković, koji trenutno nastupa na turniru u Atini, u gradu na severu Italije će igrati u "Džimi Konors grupi", a u grupi su još Karlos Alkaraz, Tejlor Fric i Aleks de Minor.

Za početak je potrebno da Novak potvrdi svoje učešće na završnom mastersu, a očekuje se da odluku saopšti nakon što završi učešće na turniru u Atini gde trenutno čeka četvrtfinalni okršaj protiv Nuna Boržeša.

Teniski turnir u Atini.

U "Bjorn Borg grupi" će igrati Janik Siner, Aleksander Zverev, Ben Šelton i, najverovatnije, Feliks Ože-Alijasim. Umesto Kanađanina bi na turnir mogao da upadne Lorenco Muzeti ukoliko osvoji turnir u prestonici Grčke.

Završni masters u Torinu je na programu od 9. do 16. novembra.

