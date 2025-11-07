- Hvala vama na podršci. Svaki put sam zadivljen kad uđem na teren iako je ovo bio treći meč na Centralnom terenu. Možda jedan od najboljih terena na kojima sam igrao. Top 3 sigurno - rekao je Đoković i dodao:

- Mislim da je ovo meč u kom sam igrao najbolji tenis. Znao sam da Hanfman može da bude opasan. Snažni udarci, ravni, hvata loptice rano. Imao sam brejk zaostatka u drugom setu, bio sam negativan prema sebi u nekim trenucima. Ali, sve u svemu jedan visok nivo tenisa sam pokazao. Pozivam sve da dođu sutra na finale - zaključio je Novak.