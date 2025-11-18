ŠOK U SVETU TENISA: Amerikanac ide u penziju sa 29. godina!
Kristofer Jubenks se oglasio na društvenim mrežama sa oproštajnom porukom od tenisa.
"Da ste rekli ovom dečaku iz Južne Atlante da će postići sve ovo, ne bi vam verovao. Dvostruki igrač godine atlantske konferencije. Da, tačno. Četvrtfinalista Vimbldona? Nema šanse. Olimpijac? Nezamislivo. Imao sam sreću da putujem po svetu i stvorim neverovatne odnose dok sam ispunjavao životni san da postanem profesionalni teniser. Ne mogu da pronađem reči da izrazim koliko sam srećan. Da li je ovo zaista kraj? Teško je reći, ali ako jeste. Vupti Du. Bilo je ovo neverovatno putovanje".
Najveći uspeh mu je četvrtinale Vimbldona 2023. godine, a nekoliko nedelja kasnije imao je i rang karijere, 29. mesto na ATP listi.
Nije tokom 2024. (11-19) i 2025. (3-6) da ponovi taj uspeh, a poslednji meč odigrao je u oktobru na čelendžeru u Roanu.