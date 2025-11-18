"Da ste rekli ovom dečaku iz Južne Atlante da će postići sve ovo, ne bi vam verovao. Dvostruki igrač godine atlantske konferencije. Da, tačno. Četvrtfinalista Vimbldona? Nema šanse. Olimpijac? Nezamislivo. Imao sam sreću da putujem po svetu i stvorim neverovatne odnose dok sam ispunjavao životni san da postanem profesionalni teniser. Ne mogu da pronađem reči da izrazim koliko sam srećan. Da li je ovo zaista kraj? Teško je reći, ali ako jeste. Vupti Du. Bilo je ovo neverovatno putovanje".