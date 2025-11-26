Slušaj vest

Australijski teniser Nik Kirjos otkrio je da će igrati na turniru u Melburnu u januaru, što je znak da se i dalje nada da će se takmiči i na Australijan openu.

Kirjos je odsutan sa ATP tura od marta i odigrao je samo šest pojedinačnih mečeva u poslednje tri sezone zbog operacija zgloba i kolena.

Ipak, prijavio se za egzibicioni turnir koji će se od 13. do 15. januara održati u Melburnu, neposredno pred početak prvog grend slem turnira u sezoni.

Početkom novembra, finalista Vimbldona iz 2022. godine izjavio je da povreda levog kolena izgleda dobro i da može da se nada "čudu" da će igrati na Australijan openu (od 18. januara do 1. februara) za šta mu je potrebna specijalna pozivnica organizatora.

Kirjos, nekada 13. igrač sveta, pao je 666. mesto na ATP listi. On je poslednji meč odigrao u martu u Majamiju kada je poražen u drugom kolu.

Kurir sport/Beta