Tokom večernjeg izlaska u rodnom Beogradu, Ana se pojavila u izdanju kakvo niko nije očekivao, crni brus u prvom planu, a preko njega samo provokativni mrežasti top koji je otkrivao više nego što je skrivao.

Njeno novo, samouvereno izdanje privuklo je pažnju na društvenim mrežama, pa su komentari samo prštali.

Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram

Ana je slobodnija, smelija i ženstvenija nego ikad pre, a njenim fanovima se upravo ti i sviđa, pošto je od razvoda od Bastijana Švajnštajgera pokazala da ponovo živi život punim plićima i da je lepša nego ikada.

Ana Ivanović Foto: Printscreen/Instagram, PrintscreenInstagram