Slušaj vest

Tokom večernjeg izlaska u rodnom Beogradu, Ana se pojavila u izdanju kakvo niko nije očekivao, crni brus u prvom planu, a preko njega samo provokativni mrežasti top koji je otkrivao više nego što je skrivao. 

Njeno novo, samouvereno izdanje privuklo je pažnju na društvenim mrežama, pa su komentari samo prštali. 

Ana Ivanović
Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram

Ana je slobodnija, smelija i ženstvenija nego ikad pre, a njenim fanovima se upravo ti i sviđa, pošto je od razvoda od Bastijana Švajnštajgera pokazala da ponovo živi život punim plićima i da je lepša nego ikada. 

Ana Ivanović Foto: Printscreen/Instagram, PrintscreenInstagram

Ne propustiteTenisANA KRIJE NEŠTO VEĆ MESECIMA: Šta je to Ivanovićeva radila u Parizu ovog vikenda - i, još bitnije, SA KIM? (VIDEO)
Ana Ivanović
TenisANA IVANOVIĆ SE SELI U BEOGRAD - DRASTIČNA ODLUKA NAKON RAZVODA OD ŠVAJNIJA: Zavirite u njen luksuzni dom, jedan detalj vredi čitavo bogatstvo
Ana Ivanović stan
TenisANA PROSLAVILA ROĐENDAN I OBJAVILA NEŠTO ŠTO NIKO NIJE OČEKIVAO! Ivanovićeva dirnula fanove i podigla internet na noge zbog jedne slike! (FOTO)
Ana Ivanović
Tenis"ANA KAO DA JE ŽIVELA U KARANTINU, A NE U BRAKU" Ivanovićeva oduševila izgledom u provokativnoj kombinaciji, komentari gore, svi primećuju istu stvar!
Ana Ivanović

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram