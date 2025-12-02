Gotovo je...
Tenis
Sada je stvarno kraj! Ana Ivanović predala zahtev za razvod od Švajnija - ovako je izgledala njihova ljubavna priča kroz fotografije!
čuvena srpska teniserka Ana Ivanović podnela je za zahtev razvod od Bastijana Švajnštajgera!
Jedan od najpoznatijih i najomiljenijih parova stavlja tačku na svoju zajedničku priču.
Pogledajte kako je izgledala njihova ljubavna priča kroz fotografije:
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, teutopress GmbH / imago stock&people / Profimedia
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Pritnscreen
