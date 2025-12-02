Slušaj vest

čuvena srpska teniserka Ana Ivanović podnela je za zahtev razvod od Bastijana Švajnštajgera!

Jedan od najpoznatijih i najomiljenijih parova stavlja tačku na svoju zajedničku priču.

Pogledajte kako je izgledala njihova ljubavna priča kroz fotografije:

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, teutopress GmbH / imago stock&people / Profimedia

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Pritnscreen

Ne propustiteTenisANA IVANOVIĆ ZVANIČNO PREDALA ZAHTEV ZA RAZVOD OD ŠVAJNIJA: Srpkinja podnela tužbu za izdržavanje dece!
profimedia-0855679748.jpg
TenisZAVIRITE U DOM ANE IVANOVIĆ U BEOGRADU: Luksuz na sve strane (GALERIJA)
Ana Ivanović
TenisANA KRIJE NEŠTO VEĆ MESECIMA: Šta je to Ivanovićeva radila u Parizu ovog vikenda - i, još bitnije, SA KIM? (VIDEO)
Ana Ivanović
TenisOna je jedna od najlepših Srpkinja! Ani Ivanović razvod je samo prijao, sada blista više nego ikada! (GALERIJA)
Ana Ivanović
TenisANA IVANOVIĆ SE SELI U BEOGRAD - DRASTIČNA ODLUKA NAKON RAZVODA OD ŠVAJNIJA: Zavirite u njen luksuzni dom, jedan detalj vredi čitavo bogatstvo
Ana Ivanović stan

Ana Ivanović Victorias Secret Izvor: instagram/anaivanovic