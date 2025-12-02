Slušaj vest

Alkaras i Siner su u prethodne dve sezone, kombinovano, osvojili svih osam Grend slem trofeja.

Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR

"Mislim da Sineru i Alkarasu treba neko da ih malo pogura jer su se izdvojili od ostalih tako da mogu da pobede bilo koga, dok se ne suoče jedan protiv drugog. Mi koji gledamo sa strane imamo osećaj da će, čak i ako igraju loše, nastaviti da pobeđuju i stižu do finala", rekao je Nadal.

Nadal je u penziji već godinu dana i nije redovan na terenu od tada.

"Igrao sam sat i po otkako sam se penzionisao. Nisam uzeo reket u ruke do pre dve nedelje. Voleo bih da od sada igram jednom nedeljno kako ne bih morao da počinjem od nule ako ikada budem ponovo želeo da igram. Očigledno je da imam bolove, ali pauzom, stvari se smiruju", dodao je on

Rafael Nadal čestita Novaku Đokoviću Izvor: RTS