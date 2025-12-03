Slušaj vest

Jedna od najboljih teniserki svih vremena Serena Vilijams odbacila je spekulacije da će se vratiti takmičenjima, uprkos tome što je registrovana u antidoping programu.

Osvajačica 23 grend slem titule nalazi se na listi igrača koji su predviđeni za doping testove, a njeno ime pojavljuje se na gotovo svim dokumentima koje je Međunarodna agencija za integritet tenisa objavila 6. oktobra, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Ne vraćam se. Ovaj požar je lud", navela je 44-godišnja Vilijams na društvenim mrežama.

Vilijams se povukla posle Ju Es opena 2022. godine kao jedna od najboljih teniserki svih vremena. Ona je tada rekla da ne voli reč povlačenje već da se udaljila od sporta.

Nije poznato zbog čega je tražila da bude na listama za testiranja iako nema nameru da igra poovo.

Prema pravilima sportisti koji se vraćaju takmičenju moraju da uđu u program testiranja i da u narednih šest meseci redovno prijavljuju lokaciju i budu dostupni za kontrole. Tek nakon tog perioda omogućeno im je takmičenje.

Samo Margaret Kort i Novak Đoković imaju više grend slem trofeja od Serene Vilijams - po 24.

Kurir sport/Beta