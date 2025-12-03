Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih sportskih parova, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, posle devet godina rešio je da stavi tačku na svoj brak.

Čuvena srpska teniserka zvanično je predala zahtev za razvod braka Okružnom sudu u Minhenu. Ivanovićeva, koja trenutno živi u Palma de Majorki sa decom, navodno je podnela i tužbu za izdržavanje dece.

Mediji ističu da je glavni razlog za krah braka afera nemačkog fudbalera. Britanski "Dejli mejl" je još u aprilu pisao da je par u dubokoj krizi zbog pritiska koji su na njihov brak stvorili različiti životni stilovi. Švajnštajger je kao fudbalski analitičar često putovao, dok je Ana sa decom sve više vremena provodila sa porodicom u Srbiji. Krajem jula Anin advokat Kristijan Šerc je potvrdio da se slavni par razvodi zbog "nepremostivih razlika".

1/8 Vidi galeriju Supružnici okončali emociju Foto: Frederic Kern/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia, StepanPopov/Shutterstock, Instagram/anaivanovic

Afera

Kap koja je prelila čašu navodno je bila preljuba nemačkog fudbalera. U leto 2024. Švajnštajger je započeo aferu sa Bugarkom Silvom, koju je upoznao preko dece koja pohađaju istu školu. Bild je u junu objavio i fotografije na kojima se vidi kako se suprug Ane Ivanović ljubi sa Bugarkom na plaži.

Nemački časopis "Bunte" otkriva da je Ana u početku bila spremna da mu oprosti neveru, kako bi sačuvala porodicu. Međutim, do konačnog prekida je došlo nakon što joj je Švajnštajger navodno rekao da "želi da živi slobodno".

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Mračne tajne Bugarke Silve

Portal "Bunte" nedavno je objavio tekst "Tajna prošlost Švajnijeve nove ljubavi", u kom su novinari ovog medija otkrili niz mračnih detalja iz života Bugarke Silve.

- Bugarka rođena u Americi nije samo majka dvoje dece i dugogodišnja žena preduzetnika sa Majorke, ona ima burnu prošlost. Danju je Bugarka, koja tečno govori nemački, brižna majka, a uveče se često bavila svojom velikom strašću, plesom.

Hobijem u kojem je očito pronašla sreću pre tri godine i privatno sa svojim plesnim partnerom, softverskim inženjerom Karlosom S, a navodno su se upoznali u plesnom studiju - piše u tekstu pomenutog portala, pa se dodaje, iz izvora bliskih Silvi, da je Bugarka imala i aferu.

- Veza je trajala šest meseci. Advokat je kontaktirao Silvu K. ali je odbila da komentariše. Pikantan detalj, u vreme veze, Silva je bila u braku sa ocem svoje dece.

Ipak, odnos između Silve i Karlosa nije bio idealan. Kako je Bunte saznao, čak je i pravosuđe Španije moralo da se umeša.

- Silva je prijavila Karlosa policiji zbog maltretiranja, 2. februara 2023. u policijskom izveštaju navela je da je Karlos prati, uznemirava i ucenjuje, tvrdeći da će njenom suprugu reći za njihovu aferu. Kao dokaz navela je snimke poruka. Samo dva dana kasnije, istražni sud izdao je mere zaštite.

1/7 Vidi galeriju Silva i Bastijan Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Printskrin

Karlosu je zabranjen bilo kakav kontakt s njom i približavanje navodnoj žrtvi, Silvi K. na manje od 300 metara dok je istraga u toku. Slučaj je završio pred Sudom za porodično nasilje, koji je tri meseca kasnije, 26. maja 2023. na zahtev javnog tužitelja naredio privremeni prekid postupka. Navedeno je da tužitelj nije dostavio dovoljno dokaza, a dostavljeni snimci poruka ne odgovaraju izričito njihovim izjavama - stoji u tekstu pomenutog portala.

Kurir sport