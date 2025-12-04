Slušaj vest

Ruska teniserka Anastasija Potapova odlučila je da promeni sportsko državljanstvo.

Pored imena Anastasije Potapove od 1. januara umesto ruske stajaće zastava Austrije.

Anastasija Potapova posle meča Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia

Ruskinje ne haju za otadžbinom

Plavokosa lepotica iz Saratova Anastasija Potapova dobila je austrijsko državljanstvo i vest je objavila na društvenim mrežama.

- Austrija je zemlja koju volim, gde sam toplo dočekana i osećam se potpuno kao kod kuće. Zaista uživam u Beču i radujem se što ću ovaj grad učiniti svojim drugim domom. Kao deo toga, ponosna sam što mogu da objavim da ću od 2026. godine predstavljati svoju novu otadžbinu - napisala je Anastasija Potapova.

Ona je samo jedna u nizu ruskih teniserki, koje su poslednjih nekoliko godina promenile državljanstvo. Prošle nedelje Kamila Rahimova prešla je u reprezentaciju Uzbekistana. Poslednjih godina i druge ruske igračice su promenile sportsko državljanstvo, uključujući Dariju Kasatkinu, koja sada igra za Australiju i Varvaru Gračevu, koja predstavlja Francusku. Odranije Jelena Ribakina igra za Kazahstan, Marija Timofejeva za Uzbekistan, Ksenija Jefremova za Francusku...

Kritika od strane legende ruskog tenisa

Odluku Anastasije Potapove da promeni državljanstvo kritikovao je nekadašnji ruski najbolji teniser Jevgenij Kafeljnikov.

- Promena državljanstva Anastasije Potapove i Kamile Rahimove apsolutno nije nikakav gubitak za ruski tenis. Da, Potapova je više rangirana na WTA rang listi, ali siguran sam da ako bih vas sada pitao, ne biste se sećali njenih nedavnih rezultata. Dakle, nije se dogodila nikakva tragedija - rekao je Kafeljnikov za RT i nastavio:

- Potapova je rangirana na 51. mestu na svetu, ali nije među 10 najboljih igračica. A već ima 24 godine. To je njen vrhunac u ženskom tenisu. Dakle, jasno je da verovatno neće ostvariti neki značajan napredak. Da su otišle 17-godišnjakinje ili 18-godišnjakinje, bila bi šteta.

- Trebalo bi da pitamo same sportistkinje zašto su pristale na ovaj potez. Svaka ima svoje razloge i motive. Ne razumem. Mislim da nema smisla govoriti o trendu. Da, i Darja Kasatkina je ove godine počela da se takmiči pod australijskom zastavom, ali iz potpuno drugih razloga. Ona nije vredna ni pomena - objasnio je Jevgenij Kafeljnikov.

Dobra kombinacija - Olga Danilović i Anastasija Potapova Foto: Printskrin/Instagram

Udavala se i razvodila

Anastasija Potapova (24) najbolji plasman u karijeri imala je 2020. kada je bila 40. na svetu. Ovu godinu završila je na 51. pozicji WTA liste. Osvojila je samo tri titule. Bila je u braku sa ruskim teniserom Aleksandrom Ševčenkom, ali su se razveli posle godinu dana. Od pre nekoliko meseci zabavlja se sa Holanđaninom Talonom Griksporom.

Lepa Anastasija igrala je u dublu sa Srpkinjom Olgom Danilović. Zbog atraktivnog izgleda i provokativnih fotki koje deli na društvenim mrežama, na instagramu je prati više od 270.000 ljudi. Kao juniorka bila je prva na svetu, a osvojila je i Vimbldon.