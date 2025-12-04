Slušaj vest

Srpska teniserka Ana Ivanović i bivši fudbaler Bastijan Švajnštajger uskoro će zvanično postati bivši supružnici, a kako prenose nemački mediji, žele da njihov razvod prođe što tiše i brže.

Izvor je za nemački Bild rekao da su oboje zatražili ubrzani postupak, a sve kako se ne bi susreli u sudnici.

"Tačno je da je Ana pre nekoliko dana podnela zahtev za razvod Opštinskom sudu u Minhenu, i to na delu za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da se ne žele videti na suđenju na kojem će i zvanično biti razvedeni", rekao je izvor.

"Bastijan nije pravio probleme oko imovine, a na Palma de Majorki, gde Ana živi sa njihovim sinovima, podnela je tužbu za starateljstvo nad decom. Ivanovićevoj je ovo razdoblje bilo jako mučno i želi da sve ovo bude iza nje i da nastavi dalje. Ona u poslednje vreme često putuje po svetu, a dosta vremena provodi i u rodnom Beogradu, gde izlazi s prijateljima. Svi oni su joj bili velika podrška u prethodnom teškom razdoblju. Za razliku od nje, Bastijan se uopšte nije uzrujao povodom svega, on uživa sa novom partnerkom, a izbegava sresti Anu po svaku cenu", dodao je izvor.

Supružnici okončali emociju

Bastijanovo neverstvo razlog razvoda

Švajnštajgerova afera navodno je počela 2024. godine. Bild je početkom juna 2025. prvi put izvestio o krahu braka Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović. Tada su se pojavile prve fotografije Švajnštajgera s njegovom novom devojkom.

Njih dvoje su se ljubili na javnoj plaži na Majorki, a te fotografije su obišle svet. Žena koja je tada viđena s njim je iz Bugarske i ima dva sina, a njih dvoje upoznali su se u školi koju pohađaju i Bastijanovi sinovi.

Bastijan Švajnštajger se ljubi sa novom devojkom Izvor: X/@rikardons

Vanbračna afera navodno je trajala još od leta 2024. Nedavno su njih dvoje proveli zajedničke ljubavne dane na odmoru u Grčkoj.

Dana 22. jula 2025. Ivanovićeva je navela preljubu kao razlog razvoda. Preko svog advokata, uz objašnjenje da između nje i njenog još uvek zakonitog supruga postoje "nepremostive razlike".