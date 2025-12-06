"BIO SAM OKRUŽEN PEDOFILIMA I UBICAMA" Legenda tenisa ogolila dušu i otkrila mračne detalje iz najtežeg perioda u životu: "Imao sam strah od smrti..."
Legendarni nemački teniser, a kasnije i trener, Boris Beker, ponovo je govorio o najtežem periodu u svom životu i zatvorskim danima.
On je u emisiji "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" ogolio dušu i otkrio kroz šta je sve prolazio.
- Delujem snažno i samouvereno. U zatvoru nisam bio takav. Imao sam strah od smrti. Sedeo sam sa ubicama, pedofilima i dilerima droge, najgorim kriminalcima koje možete zamisliti - počeo je priču Beker, pa u dahu nastavio:
- U zatvoru izgubite slobodu, prijatelje i decu. Bez podrške današnje supruge Lilijan de Karvaljo Monteiro ne bih uspeo.
Samo jednom plakao
Zanimljivo je da je Boris Beker samo jednom plakao tokom zatvorskih dana. I to - od sreće! Novak Đoković je osvojio Vimbldon, a Beker je sa ostalim zatvorenicima pratio finale.
- To je bio jedini dan kada sam plakao, ali od sreće. Ustao sam, podigao ruke u vazduh i osećao sam se kao pobednik - priznao je on.
Tri godine posle izlaska iz zatvora, Beker se oseća drugačijim čovekom.
- Izašao sam pre tri godine i danas sam novi čovek - priznao je on.
BONUS VIDEO: