NIJE MU BILO LAKO

Legendarni nemački teniser, a kasnije i trener, Boris Beker, ponovo je govorio o najtežem periodu u svom životu i zatvorskim danima.

On je u emisiji "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" ogolio dušu i otkrio kroz šta je sve prolazio.

- Delujem snažno i samouvereno. U zatvoru nisam bio takav. Imao sam strah od smrti. Sedeo sam sa ubicama, pedofilima i dilerima droge, najgorim kriminalcima koje možete zamisliti - počeo je priču Beker, pa u dahu nastavio:

- U zatvoru izgubite slobodu, prijatelje i decu. Bez podrške današnje supruge Lilijan de Karvaljo Monteiro ne bih uspeo.

Samo jednom plakao

Zanimljivo je da je Boris Beker samo jednom plakao tokom zatvorskih dana. I to - od sreće! Novak Đoković je osvojio Vimbldon, a Beker je sa ostalim zatvorenicima pratio finale.

- To je bio jedini dan kada sam plakao, ali od sreće. Ustao sam, podigao ruke u vazduh i osećao sam se kao pobednik - priznao je on.

Tri godine posle izlaska iz zatvora, Beker se oseća drugačijim čovekom.

- Izašao sam pre tri godine i danas sam novi čovek - priznao je on.

