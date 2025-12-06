Slušaj vest

Jedna od najatraktivnijih teniserki u poslednje dve decenije, Rumunka Sorana Kirstea, odlučila je da okonča profesionalnu karijeru.

Najavila je da će 2026. godina biti njena poslednja i da će tada odigrati oproštajnu sezonu.

Vest je saopštila svojim pratiocima na Instagramu kroz emotivnu objavu.

- Volim tenis…

Volim disciplinu, rutinu, naporan rad. Takmičenje i adrenalin hrane moju dušu. Ali kao i sve u životu, i tome mora doći kraj.

Sledeće godine biće moja 20. godina na Turu kao profesionalne teniserke. Nikada nisam očekivala da ću se takmičiti toliko dugo, ali poslednjih nekoliko godina bile su mi najlepše na terenu i one su me održavale. Ipak, odlučila sam da će 2026. godina biti moja poslednja na Turu.

Kada nešto toliko voliš, nije lako reći „zbogom“. Za sada, međutim, ovo nije oproštaj, već „vidimo se još jednom“. Još uvek imam mnogo stvari koje želim da unapredim, imam ciljeve i ambicije, pa se nadam da ću moći da ostvarim neke od njih naredne godine i završim ovu predivnu karijeru na visokoj noti i pod svojim uslovima.

Obožavam tenis i veoma sam srećna i zahvalna za sve što mi je dao i naučio me. Ovaj sport je omogućio jednoj devojčici od četiri godine, koja je prvi put držala reket, da živi svoj san. Prelep san zbog kojeg su sve žrtve bile vredne.

Radujem se što ću videti sve svoje navijače, prijatelje i voljene pored terena, za poslednji ples širom sveta.

Hvala ti, tenise, zauvek ću ti biti zahvalna. Vidimo se 2026. i hvala svima na bezrezervnoj podršci - napisala je Sorana Kirstea na Instagramu.