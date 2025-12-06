Slušaj vest

Prošlo je više od tri decenije od zverskog zločina tlu Nemačke, kada je opsesivni navijač jedne od najboljih teniserki svih vremena, Štefi Graf, nožem napao Moniku Seleš.

Monika Seleš je nakon duge vladavine Štefi Graf, početkom devedesetih godina prošlog veka, uspela da svrgne Nemicu sa trona, što je izazvalo gnev kod izvesnog Gantera Parhea.

Tog 30. aprila 1993. godiine na meču potiv Magdalene Maleeve u Hamburgu, Nemac Ginter Parhe, sa leđa je nožem napao i ubo Moniku Seleš.

Parhe je danima unazad pratio Moniku, a na tom meču iskoristio je pauzu između gemova i sa leđa počinio monstrouzni napad na jednu od najboljih teniserki ikada.

I pazite sada, pomenuti Parhe je za takav jeziv zločin dobio svega dve godine zatvora - i to USLOVNO!

Monika je tokom svoje vreme svoje karijere osvojila je devet grend slem turnira.

Najmlađa je teniserka koja je osvojila Rolan Garos. Bila je dominantna teniserka 1991. i 1992, ali se morala povući iz tenisa 1993. godine, zbog povrede koju je dobila na turniru u Hamburgu kada ju je gledalac iz publike ubo nožem.

Tenisu se vratila 1995, ali nije uspela doći do uspeha kojeg je imala početkom 90-ih godina.

Monika je rođena u Novom Sadu 2. decembra 1973. godine, a trenutno živi u Americi gde se kasnije i udala. U svojoj autobiografskoj knjizi je opisala pakao kroz koji je prošla zahvaljujući gestu jednog monstruma...

