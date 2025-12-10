Slušaj vest

Vikeri je tokom 2018. godine stigla do 73. pozicije na VTA listi i to je njen najbolji plasman u karijeri.

Trenutno je 523. na svetu, a narednu sezonu će, kao i mnogi teniseri i teniserke, početi u Australiji.

Vikeri je dolazak u ovu zemlju najavila na neobičan način - neposredno nakon što je objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola.

Sašija Vikeri je tokom 2025. godine odlučila da otvori nalog na sajtu za odrasle "OnlyFans" i to je, kako kaže, bila odlična odluka.

- Iskreno, ne, nisam to planirala, ali sam veoma otvorenog uma i ne zanima me šta ljudi misle o meni… to je takođe najlakše zarađen novac u mom životu i uživam u tome - rekla je Vikeri pred početak kvalifikacija za ovogodišnji US Open.

Svojevremeno je pričala i o ljubavnom životu.

- Više ne izlazim besplatno zbog ponašanja muškaraca. Sada zahtevam depozit pre sastanka, pošaljite mi 1.000 dolara i možemo da se dogovorimo.

U kratkom vremenskom periodu je zaradila puno novca.

- Nikada više neću pričati loše o devojkama koje su na OnlyFans-u do kraja života. Jer količina novca koju sam tamo zaradila za prva dva dana me je potpuno šokirala. Bila sam prosto zapanjena - poručila je Sašija.

