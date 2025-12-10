TENISERKA POTPUNO GOLA NAJAVILA GDE ĆE IGRATI! Sastanke sa muškarcima naplaćuje 1.000 dolara, na sajtu za odrasle je za dva dana pokupila brdo novca!
Vikeri je tokom 2018. godine stigla do 73. pozicije na VTA listi i to je njen najbolji plasman u karijeri.
Trenutno je 523. na svetu, a narednu sezonu će, kao i mnogi teniseri i teniserke, početi u Australiji.
Vikeri je dolazak u ovu zemlju najavila na neobičan način - neposredno nakon što je objavila fotografiju na kojoj je potpuno gola.
Sašija Vikeri je tokom 2025. godine odlučila da otvori nalog na sajtu za odrasle "OnlyFans" i to je, kako kaže, bila odlična odluka.
- Iskreno, ne, nisam to planirala, ali sam veoma otvorenog uma i ne zanima me šta ljudi misle o meni… to je takođe najlakše zarađen novac u mom životu i uživam u tome - rekla je Vikeri pred početak kvalifikacija za ovogodišnji US Open.
Svojevremeno je pričala i o ljubavnom životu.
- Više ne izlazim besplatno zbog ponašanja muškaraca. Sada zahtevam depozit pre sastanka, pošaljite mi 1.000 dolara i možemo da se dogovorimo.
U kratkom vremenskom periodu je zaradila puno novca.
- Nikada više neću pričati loše o devojkama koje su na OnlyFans-u do kraja života. Jer količina novca koju sam tamo zaradila za prva dva dana me je potpuno šokirala. Bila sam prosto zapanjena - poručila je Sašija.
