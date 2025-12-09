Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković dolazi na Australijan open kao četvrti nosilac nakon objave organizatora turnira.

Obelodanjena je zvanična lista prijava za prvi Grend slem u 2026. godini i na njoj se nalazi 100 od prvih 99 igrača sveta. Jedini izostaje Holger Rune koji je povređen.

Novak Đoković trenutno zauzima četvrto mesto na listi nosilaca što bi trebalo da znači da će izbeći duele sa Karlosom Alkarasom i Janikom Sinerom sve do potencijalnog polufinala. Aleksandar Zverev važi za trećeg nosioca.

Pitanje je kako će izgledati raspored od petog do devetog mesta pošto Feliksa Ože-Alijasima, Tejlora Frica, Aleksa de Minora, Lorenca Muzetija i Bena Šeltona dele 275 poena, a oni planiraju da učestvuju na turnirima koji će nas uvesti u novu sezonu.

Kada je reč o srpskim igračima, Miomir Kecmanović je 52. nosilac, Hamad Međedović 83, a Laslo Đere 99.