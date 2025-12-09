Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković dolazi na Australijan open kao četvrti nosilac nakon objave organizatora turnira.

Obelodanjena je zvanična lista prijava za prvi Grend slem u 2026. godini i na njoj se nalazi 100 od prvih 99 igrača sveta. Jedini izostaje Holger Rune koji je povređen.

Novak Đoković trenutno zauzima četvrto mesto na listi nosilaca što bi trebalo da znači da će izbeći duele sa Karlosom Alkarasom i Janikom Sinerom sve do potencijalnog polufinala. Aleksandar Zverev važi za trećeg nosioca.

Novak Đoković - četvrtfinale Atine Foto: COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Pitanje je kako će izgledati raspored od petog do devetog mesta pošto Feliksa Ože-Alijasima, Tejlora Frica, Aleksa de Minora, Lorenca Muzetija i Bena Šeltona dele 275 poena, a oni planiraju da učestvuju na turnirima koji će nas uvesti u novu sezonu.

Kada je reč o srpskim igračima, Miomir Kecmanović je 52. nosilac, Hamad Međedović 83, a Laslo Đere 99.

U konkurenciji dama, Olga Danilović je 87. nositeljka.

Ne propustiteTenisGEST NOVAKA ĐOKOVIĆA KOJI MOŽE DA DOVEDE DO PROBLEMA U BRAKU: Pogledajte šta se sviđa srpskom asu… Šta će reći Jelena? (FOTO)
profimedia-1020107629.jpg
TenisU MESEC DANA ZGRNUO 11 MILIONA DOLARA! Zavrteće vam se u glavi kada budete videli koliko je Siner zaradio ove sezone! Novak mu nije ni blizu!
profimedia-1052409634.jpg
TenisNOVAK ZAVRŠIO KARIJERU! Kraj jedne velike teniske priče - Titula iz Srbije posebna uz emotivno pismo "To je to, ostvario sam više nego što sam mogao da sanjam"
Nekada i rivali - Novak i Đoković
TenisPOSLEDNJA ATP LISTA U SEZONI! Alkaraz je najbolji na svetu, Đoković zadržao poziciju