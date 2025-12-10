Dobitnici pehara

Prvi sa rang lista TSB za 2025. godinu.

Plakete su dobili: Laura Adamović, Crvena Zvezda za osvojeni kup Srbije do 10 godina, Vuk Marinković, Agrimes za osvojeni kup Srbije do 10 godina, Mina Marković za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni osvojen ITF J30 na Zlatiboru, Zana Perić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni Masters Tennis Europe U12, U12 Tennis Europe Tipsarevic Beograd, U12 Tennis Europe Čačak, Milica Ćapin za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni Tennis Europe U14 Široki Brijeg, Laketić Nikola za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni učešće na masters Tennis Europe U12, Čačak Tennis Europe U12, Mina Bačanin za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennis Europe Crvena Zvezda, U16 Tennis Europe Subotica, Igor Perić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennis Europe Beograd Crvena Zvezda, U14 Tennis Europe Čačak, Viktor Višnić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennie Europe Subotica, Nikola Matović za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni ITF 18 Crvena Zvezda J60, ITF Subotica J30

Matija Putić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U16 Tennis Europe Novi Sad, Topić Mihailo za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U16 Tennis Europe Pančevo.