TENISKI SAVEZ BEOGRADA NAGRADIO NAJBOLJE U 2025. GODINI: Aleksandra Krunić delila vredna priznanja
Svečana godišnja dodela pehara i priznanja Teniskog saveza Beograda za najbolje u 2025. godini održana je u Multifunkcionalnoj dvorani zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.
Pehare je nagrađenim uručila Bili Džin King kup reprezentativka Srbije Aleksandra Krunić 17. teniserka sveta u dublu, finalistkinja gren slem takmičenja Rolan Garos 2025. u dubl konkurenciji.
Dobitnici pehara
Masters do 12 god. devojčice
1. Bošnjak Nikolina, Agrimes
2. Antić Natalija, Premium
3. Stojiljković Ljubica, Haron
Masters do 12 god. dečaci
1. Đokić Đorđe, Forhend
2. Ristanović Mihajlo, Beogradski Teniski Klub
3. Kusturović Stefan, Topaco
Masters do 14 god. devojčice
1. Asović Anja, Crvena Zvezda
2. Bošnjak Nikolina, Agrimes
3. Nedić Emilija, Fortis1MK
Masters do 14 god. dečaci
1. Travica Petar, Agrimes
2. Jurišić Petar, Agrimes
3. Jotić Nikola, Topaco
Masters do 16 god. devojčice
1. Veljović Lena, Stari Košutnjak
2. Tanasković Petra, Baseline TNS
3. Nedić Nina, Fortis1MK
Masters do 16 god. dečaci
1. Verbič Karol, Crvena Zvezda
2. Perlegkas Vasileios, Agrimes
3. Luka Leštanin, Gazela
Masters do 18 god. devojčice
1. Marković Mina, Partizan
2. Gardabudskikh Mira, White Star
3. Jurišić Ana, Agrimes
Masters do 18 god. dečaci
1. Šavija Marko, Crvena Zvezda
2. Zimonjić Leon, Prosport
3. Mitrović Luka, Partizan
Prvi sa rang lista TSB za 2025. godinu.
Do 12 god.
Kukolj Marija, Partizan
Laketić Nikola, Match Point
Do 14 god.
Bakuleva Arina, Classics
Jotić Nikola, Topaco
Do 16 god.
Nedić Nina, Fortis1MK
Perlegkas Vasileios, Agrimes
Do 18 god.
Božilović Ana, Partizan
Skorić Miloš, Premium
Plakete su dobili: Laura Adamović, Crvena Zvezda za osvojeni kup Srbije do 10 godina, Vuk Marinković, Agrimes za osvojeni kup Srbije do 10 godina, Mina Marković za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni osvojen ITF J30 na Zlatiboru, Zana Perić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni Masters Tennis Europe U12, U12 Tennis Europe Tipsarevic Beograd, U12 Tennis Europe Čačak, Milica Ćapin za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni Tennis Europe U14 Široki Brijeg, Laketić Nikola za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni učešće na masters Tennis Europe U12, Čačak Tennis Europe U12, Mina Bačanin za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennis Europe Crvena Zvezda, U16 Tennis Europe Subotica, Igor Perić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennis Europe Beograd Crvena Zvezda, U14 Tennis Europe Čačak, Viktor Višnić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U14 Tennie Europe Subotica, Nikola Matović za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni ITF 18 Crvena Zvezda J60, ITF Subotica J30
Matija Putić za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U16 Tennis Europe Novi Sad, Topić Mihailo za izuzetne rezultate na međunarodnoj sceni U16 Tennis Europe Pančevo.
Zatim, sudija Jelena Buđevac, TK Đukić za osvojeno I mesto na Ekipnom prvenstvu Beograda 35+, TK Lokomotiva za Fer play tim Ekipno prvenstvo Beograda 35+, Ekipni prvak do 10 godina Crvena Zvezda, Ekipni prvak do 14 godina dečaci Agrimes, Ekipne prvakinje do 14 godina devojčice Crvena Zvezda, Ekipni prvak do 18 godina dečaci Crvena Zvezda, Ekipne prvakinje u seniorskoj konkurenciji Crvena Zvezda, Čedomir Šoškić za izuzetan doprinos u razvoju tenisa u Beogradu, Lazaru Bakočeviću za najstarijeg aktuelnog igrača Beograda i Jevđeniju Kušiću za najstarijeg aktuelnog tenisera Beograda.
Aleksandra Krunić