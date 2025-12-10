Slušaj vest

Prema trenutnim pravilima WTA, transžene mogu da učestvuju ako su najmanje četiri godine deklarisane kao žene, imaju nivo testosterona ispod 2,5 nmol/L u prethodne dve godine i pristanu na redovno testiranje. Ova pravila mogu biti izmenjena od slučaja do slučaja, u diskreciji medicinskog menadžera WTA.

- To je nezgodno pitanje. Nemam ništa protiv njih, ali mislim da i dalje imaju veliku prednost nad ženama i da nije fer da žena igra protiv nekoga ko je biološki mnogo snažniji - izjavila je Arina Sabalenka, a preneo "Skaj Sport".

Dodala je da "nije fer prema ženama koje su ceo život radile da dostignu svoje limite, a onda moraju da se suoče s muškarcem koji je biološki jači".

Iako se tema često otvara, poslednjih godina nije bilo primera da se transžene takmiče u profesionalnom tenisu. Najpoznatiji slučaj je Rene Ričards, koja je igrala na WTA turneji krajem 1970-ih, a kasnije trenirala Martinu Navratilovu.

Navratilova, osvajačica 18 grend slem titula u singlu, jedna je od najglasnijih kritičarki uključivanja transžena u ženski sport. Nasuprot tome, Bili Džin King smatra da bi zabrana bila diskriminacija.

U 2024. godini britanski Teniski savez (LTA) uveo je pravila koja zabranjuju učestvovanje transžena u nacionalnim i klupskim takmičenjima. Brojne sportske federacije poslednjih godina donele su slične odluke, pozivajući se na prednost stečenu tokom muškog puberteta.

