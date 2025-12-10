Slušaj vest

Fernando Verdasko, nekadašnji vrhunski teniser i Anina velika ljubav, uskoro će postati otac po četvrti put.

Verdasco i njegova supruga Ana Bojer saopštili su radosne vesti: njihova porodica uskoro će postati bogatija za još jednog člana. Par već ima tri sina, a dolazak nove bebe, kako ističu, za njih predstavlja ostvarenje dugogodišnje želje za velikom i složnom porodicom.

Lepa Ana ne krije uzbuđenje zbog prinove, ističući da im je najvažnije da dete bude zdravo, dok je pol bebe u drugom planu. Termin porođaja očekuje se narednog proleća, a Verdasko je, nakon završetka bogate sportske karijere, u potpunosti posvećen porodičnom životu.

Zanimljivo je da se ove vesti pojavljuju baš u trenutku kada se o Ani Ivanović govori u potpuno drugačijem kontekstu i dok prolazi kroz težak razvod od Bastijana Švajnštajgera.