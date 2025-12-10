Slušaj vest

Fernando Verdasko, nekadašnji vrhunski teniser i Anina velika ljubav, uskoro će postati otac po četvrti put.

Verdasco i njegova supruga Ana Bojer saopštili su radosne vesti: njihova porodica uskoro će postati bogatija za još jednog člana. Par već ima tri sina, a dolazak nove bebe, kako ističu, za njih predstavlja ostvarenje dugogodišnje želje za velikom i složnom porodicom.

Ana Ivanović  Foto: PrintscreenInstagram, Printscreen/Instagram

Lepa Ana ne krije uzbuđenje zbog prinove, ističući da im je najvažnije da dete bude zdravo, dok je pol bebe u drugom planu. Termin porođaja očekuje se narednog proleća, a Verdasko je, nakon završetka bogate sportske karijere, u potpunosti posvećen porodičnom životu.

Zanimljivo je da se ove vesti pojavljuju baš u trenutku kada se o Ani Ivanović govori u potpuno drugačijem kontekstu i dok prolazi kroz težak razvod od Bastijana Švajnštajgera.

Ne propustiteTenisOvo su najlepše fotografije koje su obeležile ljubav Ane i Švajnija, pre nego što je sve "puklo"... (GALERIJA)
4001-profimedia-copy.jpg
TenisCRNI BRUS I MREŽASTI TOP - OVAKVU ANU DO SADA NISTE VIDELI! Ivanovićeva šokirala smelim stajlingom u izlasku u Beogradu! (FOTO)
Ana Ivanović
Tenis"DOK JE ANA TUGOVALA, ŠVAJNI JE LUMPOVAO I ŠVRLJAO" Isplivali detalji: Bastijan je ispao toliko jadan... Svi su zatečeni šta je uradio supruzi
ana ivanović bastijan švajnštajger
TenisOČIMA NE MOGU DA SE GLEDAJU: Ana i Bastijan žele brzi razvod i da se više nikad ne sretnu!
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger uskoro se i zvanično razvode

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram