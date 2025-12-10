Slušaj vest

Nemački proizvođač automobila postaće "premijer" partner WTA i ulagaće 50 miliona evra godišnje u ženski tenis do 10 godina, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ugovor je opisan kao "najznačajniji" u istoriji WTA i na kraju bi mogao da vredi i do pola milijarde dolara.

Ženska fudbalska liga u SAD je u novembru 2023. godine poptisala ugovor o medijskim pravima za 240 miliona dolara, dok je kompanija Najk uložila 350 miliona dolara u više ženskih fudbalskih liga.

Sporazum će pomoći u ispunjavanju obaveza WTA da ima jednak nagradni fond na turnirima na kojima učestvuju teniseri i teniserke do 2027. godine, a do 2033. godine na turnirima na kojima nema mečeva obe konkurencije.

Jednak nagradni fond bio je jedan od ključnih ciljeva kada je WTA osnovana 1973. godine.

"Žene sada ostavljaju svoj trag i to je tek početak. Jednak nagradni fond je toliko važan i zaista šalje snažnu poruku. Možete li da zamislite da ste sada dete i da imate toliko različitih mogućnosti", rekla je legendarna američka teniserka Bili Džin King, koja je osnovala WTA i bila njen prvi predsednik.

Mercedes-Benc je prethodno sponzorisao ATP od 1996. do 2008. godine i zvanični je sponzor Ju Es opena.

(Beta)