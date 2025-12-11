Slušaj vest

Nakon što su se Ana Ivanović i Bastian Švajnštajger našli u centru medijske pažnje, u priču se uključilo jedno od najmoćnijih imena šou-biznisa - Opra Vinfri.

Prema navodima stranih medija, slavna TV kraljica želi da Švajnštajgera dovede u svoj studio i za njegovu ispovest spremna je da plati čak 1.500.000 evra. Tema? Izmeđo ostalog, i sve ono o čemu javnost mesecima nagađa: kraj braka sa srpskom teniserkom i njegova romansa sa Bugarkom Silvom.

Navodno je produkcija već pokušavala da stupi u kontakt sa Švajnstajgerom, zvali su ga najmanje dva puta preko agenata i PR-menadžera, ubeđeni da njegova priča nije običan intervju već savršena priča za njih.

Vesti o ovoj ponudi munjevito su stigle i do Ane, njen telefon је, tvrde izvori, preplavljen pozivima novinara, prijatelja i rodbine. Iako i ona i Švajnštajger žele da razvod reše mirno i što diskretnije, ova situacija vraća pažnju javnosti na njihov razlaz i ponovo ih stavlja pod svetla reflektora. Ivanovićeva apsolutno ne želi da se cela priča dalje produbljuje, a posebno da se na "velikoj sceni" iznose detalji iz njihovog braka.

Interesovanje javnosti za ovu temu ne jenjava, a Opra dodatno doliva ulje na vatru, pretvarajući njihovu priču u globalnu temu.

Ostaje pitanje da li će Bastian ostati pri tome da o razvodu ne govori javno ili će prihvatiti Oprinu "nepristojnu ponudu" koja bi mogla zauvek da promeni tok ove već burne priče?

Ono što je potpuno jasno - Ana Ivanović je apsolutno protiv ovoga i ne gleda blagonaklono čak ni na samu pomisao da se dogodi to gostovanje.

Sve je počelo kao iz bajke

Njihovo venčanje održano je 2016. godine u Veneciji, u luksuznom hotelu „Aman", gde se venčao i holivudski glumac Džordž Kluni. Ceremonija je trajala tri dana, a gala proslava vredna više od milion evra obeležila je početak zajedničkog života.

Ana je pre braka inkasirala oko 20 miliona evra, dok je Švajnštajger bio težak 90 miliona evra.

Kako su tada preneli mediji, svaki od supružnika zadržao je svoju imovinu stečenu pre braka. Ana je tako zaštitila desetak miliona evra koje je imala na računu, dok je Bastijan većinu svog bogatstva uložio u nekretnine.

Takođe, poznato je da Ana ima doživotni ugovor sa Adidasom vredan preko 100 miliona evra, to je takođe deo predbračnog ugovora i tajnovac neće biti predmet podele. Supružnici su se pre braka dogovorili da zadrže odvojene bankovne račune.

Nekretnine vredne nekoliko miliona evra

U godinama koje su usledile, Ana i Bastijan su ulagali ne samo u porodicu, već i u luksuzne nekretnine širom Evrope.

Planinska vila u Alpima - U Vestendorfu, Austrija, izgradili su kuću od 400 kvadrata, vrednu oko 3,5 miliona evra. Enterijer u svetlim tonovima reflektovao je mir i eleganciju.

Luksuzna vila na Majorki - Ana je posedovala ovu nekretninu još pre braka, ali su je zajedno renovirali. Vila ima 950 kvadrata, pet spavaćih soba, bazen i teniske terene. Vrednost: oko 6,5 miliona evra.

Jahta za porodična letovanja - Par je posedovao i jahtu vrednu oko 400.000 evra, idealnu za odmor daleko od očiju javnosti.

Uprkos bajkovitom životu, par je odlučio da krene različitim putevima. Kad se podvuče crta - imovina i novačana sredstva koje su zaradili dolaze do brojke od 110 miliona evra. Nešto se deli, nešto ne, ali će svakako ogroman novac biti predmet podele.

Bastijan je ostao poslovno vezan za Minhen, dok se Ana sa troje dece - Lukom, Leonom i Teom - vratila u rodni Beograd, kako bi bila bliže porodici.