Razvod braka Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera i dalje je goruća tema.

Magazin Bunte doneo je dosta detalja na tu temu, a imao je čak i analitičare koji su objasnili brojne detalji koji se tiču razvoda.

Naime, kako oni kažu, bar pokušava da zadrži privid da je se sve dešava u miru i najboljem redu, pre svega zbog trojce dece Luke, Leona i Tea. Međutim, demantuje ih Anina ranija izjava o "nepremostivima razlikama". Oni su to ocenili kao izuzetno oštar pravni termin koji je upotrebljen,

Jedan od delova razvoda o kome će te biti reči odnosi se na finansijski aspekt i starateljstvo nad decom.

Poprilično šokatno zvuči informacija da su Ana i Bastijan su imena svoja tri sina zaštitili kao robne marke (nemački: Markenschutz) odmah po rođenju, i to za širok spektar proizvoda - od sportske opreme do piva.

Ovo jeste nešto što postoji kao slučaj u brakovima svetskih zvezda, ali nije toliko često. Ana i Bastijan su ovo uradili jer veruju da će deca krenuti njihovom stopama i da im sledi uspešna i bogata karijera.

E, sada je tu nova dilema - ko će zadržati vlasništvo nad tim brendovima koje su zaštitili. Da li će to biti majka ili otac.

Odgovor na to pitanje dobijamo verovatno posle sudskog procesa...

Ljubav kao na filmu

Njihovo venčanje održano je 2016. godine u Veneciji, u luksuznom hotelu „Aman", gde se venčao i holivudski glumac Džordž Kluni. Ceremonija je trajala tri dana, a gala proslava vredna više od milion evra obeležila je početak zajedničkog života.

Ana je pre braka inkasirala oko 20 miliona evra, dok je Švajnštajger bio težak 90 miliona evra.

Kako su tada preneli mediji, svaki od supružnika zadržao je svoju imovinu stečenu pre braka. Ana je tako zaštitila desetak miliona evra koje je imala na računu, dok je Bastijan većinu svog bogatstva uložio u nekretnine.

Takođe, poznato je da Ana ima doživotni ugovor sa Adidasom vredan preko 100 miliona evra, to je takođe deo predbračnog ugovora i tajnovac neće biti predmet podele. Supružnici su se pre braka dogovorili da zadrže odvojene bankovne račune.

Nekretnine vredne nekoliko miliona evra

U godinama koje su usledile, Ana i Bastijan su ulagali ne samo u porodicu, već i u luksuzne nekretnine širom Evrope.

Planinska vila u Alpima - U Vestendorfu, Austrija, izgradili su kuću od 400 kvadrata, vrednu oko 3,5 miliona evra. Enterijer u svetlim tonovima reflektovao je mir i eleganciju.

Luksuzna vila na Majorki - Ana je posedovala ovu nekretninu još pre braka, ali su je zajedno renovirali. Vila ima 950 kvadrata, pet spavaćih soba, bazen i teniske terene. Vrednost: oko 6,5 miliona evra.

Jahta za porodična letovanja - Par je posedovao i jahtu vrednu oko 400.000 evra, idealnu za odmor daleko od očiju javnosti.

Uprkos bajkovitom životu, par je odlučio da krene različitim putevima. Kad se podvuče crta - imovina i novačana sredstva koje su zaradili dolaze do brojke od 110 miliona evra. Nešto se deli, nešto ne, ali će svakako ogroman novac biti predmet podele.

Bastijan je ostao poslovno vezan za Minhen, dok se Ana sa troje dece - Lukom, Leonom i Teom - vratila u rodni Beograd, kako bi bila bliže porodici.

Kurir sport / Bunte.de