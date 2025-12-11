Slušaj vest

Nekadašnji par iz snova Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger na pragu je okončanja svog devetogodišnjeg braka. U priču se uključilo jedno od najmoćnijih imena šou-biznisa - Opra Vinfri.

Prema navodima stranih medija, slavna TV kraljica želi da Švajnštajgera dovede u svoj studio i za njegovu ispovest spremna je da plati čak 1.500.000 evra. Tema? Izmeđo ostalog, i sve ono o čemu javnost mesecima nagađa: kraj braka sa srpskom teniserkom i njegova romansa sa Bugarkom Silvom.

Vesti o ovoj ponudi munjevito su stigle i do Ane, njen telefon је, tvrde izvori, preplavljen pozivima novinara, prijatelja i rodbine. Iako i ona i Švajnštajger žele da razvod reše mirno i što diskretnije, ova situacija vraća pažnju javnosti na njihov razlaz i ponovo ih stavlja pod svetla reflektora.

"Deluju otuđeno i nadmeno"

Novinar Dejan Anđus nedavno je govorio na Kurir televiziji o njihovom odnosu pre i posle bračne zajednice:

- Inače, imam neku averziju prema tim slavnim sportistima u tim njihovim sportskim brakovima i tim post karijerama kada izučavamo njihovo stanje bankovnih računa, koju vilu imaju, koliko dece... Oni deluju suviše otuđemo i nadmeno, zaborave odakle su potekli, navijači ih ne zanimaju, osećaju se kao da nisu sa ove planete. Meni to izaziva averziju. To se odnosi i na ovaj bračni par - kaže Anđus i dodaje:

- Dakle, Švajnštajger nije Bekenbauer, nije bio igrač tog kalibra da bismo ga takvim smatrali u Srbiji. On je bio reprezentativac, jedan od Bajernovih igrača, dakle nije bio neka svetska klasa. Ana Ivanović je osvojila jedan Gren slem, rano je stala sa karijerom, a za nju se pričalo da će biti najbolja igračica sveta. Došla je do vrha, posle toga je krenula karijera u pad i ona je skrenula u druge vode.

Nekretnine vredne nekoliko miliona evra

U godinama koje su usledile, Ana i Bastijan su ulagali ne samo u porodicu, već i u luksuzne nekretnine širom Evrope.

Planinska vila u Alpima - U Vestendorfu, Austrija, izgradili su kuću od 400 kvadrata, vrednu oko 3,5 miliona evra. Enterijer u svetlim tonovima reflektovao je mir i eleganciju.

Luksuzna vila na Majorki - Ana je posedovala ovu nekretninu još pre braka, ali su je zajedno renovirali. Vila ima 950 kvadrata, pet spavaćih soba, bazen i teniske terene. Vrednost: oko 6,5 miliona evra.

Razvod pred kamerama? Teško... Foto: EPA Kyle Grillot, EPA Ronald Wittek Pool

Jahta za porodična letovanja - Par je posedovao i jahtu vrednu oko 400.000 evra, idealnu za odmor daleko od očiju javnosti.

Uprkos bajkovitom životu, par je odlučio da krene različitim putevima. Kad se podvuče crta - imovina i novačana sredstva koje su zaradili dolaze do brojke od 110 miliona evra. Nešto se deli, nešto ne, ali će svakako ogroman novac biti predmet podele.

Bastijan je ostao poslovno vezan za Minhen, dok se Ana sa troje dece - Lukom, Leonom i Teom - vratila u rodni Beograd, kako bi bila bliže porodici.

