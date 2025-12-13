Slušaj vest

Ana Ivanović razišla se sa Bastijanom Švajnštajgerom i veza za koju skoro niko nije mogao ni da nasluti da će propasti je pukla.

Prelepa Srpkinja je tokom života imala nekoliko partnera za koje je javnost znala, a njen ljubavni život često je bio pod lupom. Jedan od muškaraca sa kojima je Ana bila, bio je i australijski golfer Adam Skot i njihova veza bila je veoma burna. Skot je jedini od Srpkinje dobio drugu šansu, a Ana se zbog njega posvađala sa Jelenom Janković! Krenimo redom...

Ljubavna priča Ane Ivanović i Adama Skota

Ana i Adam su više puta raskidali, pa pronalazili zajednički jezik i obnavljali romansu koja je - čini se - definitivno prestala da funkcioniše tokom 2012. godine.

"Ako želite da se 100 odsto posvetite karijeri, jako je teško dati i 100 odsto nečem drugom. Jako je važno pronaći ravnotežu, a i kroz život vam se menjaju prioriteti", rekla je Ana Ivanović početkom 2011. godine medijima u Australiji, tokom jednog od perioda u kojima nije bila u vezi sa Skotom. Ipak, to nije bio i definitivan kraj njihovog odnosa! Naredne godine je Skot, prilično samouvereno, rekao da je "Ana Ivanović 100 odsto prava osoba za njega". To se nije ispostavilo kao tačno iako je prelazio pola sveta da gleda njene mečeve.

Ana je krajem 2011. godine pričala da mnogo voli da provodi vreme sa Adamom Skotom, jer on nije kao srpski muškarci. Za razliku momaka iz Srbije, australijski golfer je obožavao da joj pomaže u kućnim poslovima, što je Ana navodila kao jednu od omiljenih stvari kod svog izabranika. Ipak, Adam je napravio i jedan problem Ani...

Kako je Skot posvađao Anu Ivanović i Jelenu Janković?

Svi ljubitelji tenisa u Srbiji znaju da je odnos između srpskih igračica Ane Ivanović i Jelene Janković bio zategnut, iako su zajedničkim snagama odvele reprezentaciju do FED kupa. Upravo je izostanak Ane Ivanović sa reprezentativnog okupljanja bio povod za jedan od njihovih najpoznatijih sukoba.

Nakon što je Ivanović saopštila da neće igrati za Srbiju zbog loše forme u kojoj se nalazila tokom 2010. godine, a Janković zbog povrede nije mogla da igra iako je doputovala u Niš, FED kup tim je ostao bez ikakvih šansi protiv Slovačke. Srbija je izgubila taj meč (3:2), a istog vikenda su se u javnosti pojavile fotografije Ane Ivanović i Adama Skota kako ispijaju kafu na Majorki. Bio je to povod da majka Jelene Janković žestoko udari po Ani Ivanović preko srpskih medija.

"Moja ćerka je propustila samo jedan meč za Srbiju tokom čitavih deset godina. Uprkos ozbiljnoj povredi zgloba pretrčala je pola planete kako bi stigla da igra za svoju zemlju. Za to vreme, neko drugi je uživao i pio kafu dok se moja ćerka povređena borila za svoju zemlju", pričala je majka Jelene Janković tada. Kasnije su obe teniserke isticale da su "zakopale ratne sekire", iako Jelena Janković nije bila pozvana na venčanje Bastijana Švajnštajgera i Ane Ivanović.

