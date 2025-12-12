Slušaj vest

Ugledna italijanska "Gazeta delo sport" tradicionalno na kraju svake godine proglašava najboljeg sportistu u toj državi, a za 2025. je to na opšte iznenađenje teniser Lorenco Muzeti.

Svi su očekivali da će to biti Janik Siner, drugi teniser sveta, koji je ove godine osvojio dve grenf slem titule (Australijan open i Vimbldon), dok je sezonu okončao trofejom na završnom mastersu u Torinu.

Siner je početkom godine imao onu suspenziju zbog doping skandala, pa se spekuliše da je možda to glavni razlog što ga je nagrada zaoblišla, a izazvao je i gnev nacije kada je odlučio da ne igra na finalnom turniru Dejvis kupa u Bolonji.

1/6 Vidi galeriju Završni masters u Torinu. Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

U Bolonji doduše nije bilo ni Muzetija, a Italija je i bez njih dvojice osvojila Dejvis kup po treći put zaredom.

"Lorenco Muzeti koji je ove godine ušao u prvih deset na svetu, poslednji je poeta sa reketom u ruci. On je pravi primer šta može da proizvede kombinacija klase i znoja. Za njega kažu da je još do kraja neizbrušen talenat, da je probio granicu prvih 20, kada je imao samo 21 godinu kao da je dečja igra.

Ove godine je Lolo (Muzetijev nadimak) zadovoljio čak i one najzahtevnije. U fantastičnoj 2025. bio je krunisan na više načina. Debi u Top 10, prvo finale na mastersima iz serije 1.000, prvi plasman na završni turnir sezone u Torinu. Zato je on dobitnik nagrade Atleta godine", stoji u obrazloženju "Gazete".

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: