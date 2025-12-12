OPERISAN RAFAEL NADAL! Jedna objava šokirala fanove, Španac se oglasio: Nadam se da ću uskoro biti dobro
Španac je poslednji meč u karijeri odigrao 19. novembra 2024. godine, a nešto više od godinu dana kasnije je jednom objavom iznenadio sve fanove.
Rafael Nadal se obratio navijačima i javnosti nakon što je operisan.
Nadal je obavestio sve o svom zdravstvenom stanju.
Uz fotografiju na kojoj se vidi kako mu je cela ruka umotana, poručio je sledeće:
- Izgleda da neću moći da igram na Australijan openu u januaru - našalio se prvo "bik sa Majorke", a potom objasnio:
- Morao sam da idem na operaciju ruke zbog problema koji se vuče godinama, ali nadam se da ću uskoro biti dobro.
Uloga oca
Rafael Nadal i njegova supruga Marija Ćiska Pereljo su u avgustu ove godine dobili drugo dete. Nakon prvog sina Marija je rodila i Mikela, koji je dobio ime po Marijinom ocu koji je preminuo 2023. godine.
Rafael Nadal i Marija Ćiska Pereljo su započeli vezu još 2006. godine, a u braku su od 2019.
Prvog sina, Rafaela Nadala mlađeg, dobili su u oktobru 2022. godine.
