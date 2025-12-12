Slušaj vest

Španac je poslednji meč u karijeri odigrao 19. novembra 2024. godine, a nešto više od godinu dana kasnije je jednom objavom iznenadio sve fanove.

Rafael Nadal se obratio navijačima i javnosti nakon što je operisan.

Nadal je obavestio sve o svom zdravstvenom stanju.

Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR

Uz fotografiju na kojoj se vidi kako mu je cela ruka umotana, poručio je sledeće:

- Izgleda da neću moći da igram na Australijan openu u januaru - našalio se prvo "bik sa Majorke", a potom objasnio:

- Morao sam da idem na operaciju ruke zbog problema koji se vuče godinama, ali nadam se da ću uskoro biti dobro.

Uloga oca

Rafael Nadal i njegova supruga Marija Ćiska Pereljo su u avgustu ove godine dobili drugo dete. Nakon prvog sina Marija je rodila i Mikela, koji je dobio ime po Marijinom ocu koji je preminuo 2023. godine.

Rafael Nadal i Marija Ćiska Pereljo su započeli vezu još 2006. godine, a u braku su od 2019.

Prvog sina, Rafaela Nadala mlađeg, dobili su u oktobru 2022. godine.

Ne propustiteTenisNADAL O SINERU I ALKARAZU: Treba im neko da ih pogura...
profimedia-0936654434.jpg
TenisNADAL NIJE MOGAO DA SE SUZDRŽI, GUTAO JE POGLEDOM PROVOKATIVNU SKUPLJAČICU LOPTICA! Ovako danas izgleda lepotica koja je opčinila Rafu na terenu! FOTO
1198738.jpeg
TenisPRIJATELJSTVO SA NADALOM JE NEMOGUĆE! Đoković otkrio nepoznate detalje o odnosu sa čuvenim Špancem: Išli smo dva puta zajedno na večeru, ali...
profimedia0895735246.jpg
TenisNADAL POSTAO "DOKTOR": Slavni Španac ušao u istoriju!
profimedia-1003316108.jpg

Bonus video:

Rafael Nadal čestita Novaku Đokoviću Izvor: RTS