Bivša teniserka u julu mesecu je obrisala gotovo sve zajedničke fotografije sa Bastijanom Švajnštajgerom

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Ali ne i jednu. Slučajno ili namerno, Ana je ostavila samo sliku na kojoj su krenuli na trčanje iz aprila 2024. godine, a Švajnštajger se vidi tek u pozadini, mutan, gotovo slučajno "uhvaćen" u kadru.

Ana Ivanović Foto: PrintscreenInstagram

Zanimljivo je da su komentari na ovoj fotografiji 

Sa druge strane, Bastijan Švajnštajger nije izbrisao Anine slike. Njegov Instagram i dalje čuva njihove zajedničke trenutke, dok Anin profil sada izgleda kao nova stranica života.

A kada se zna da se par trenutno nalazi u procesu razvoda, sve poprima još dramatičniju dimenziju. Podsećamo, Ana je bila duboko povređena Bastijanovom aferom sa Bugarkom Silvom, što je bio jedan od razloga pucanja braka.

Da li je ostavljena fotografija poruka, simbol, osveta ili puki propust - niko ne zna. 

Ana Ivanović, haljina, moda Izvor: Instagram