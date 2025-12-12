Slušaj vest

Nekada svetski broj jedan Rodžer Federer, objavio je da će se na Australijan openu vratiti na teren.

1/5 Vidi galeriju Rodžer Federer i Mirka Federer prošetali skupocene satove na Vimbldonu Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naravno, neće igrati profesionalne mečeve, već će biti na egzibicionom turniru gde će pored njega učestvovati i Andre Agasi, Patrik Rafter i Lejton Hjuit.

"Povratak na Australijan open 2017. godine kada sam osvojio taj turnir je jedan od najboljih mojih momenata na grend slemovima, a osvajanje i 2018. godine je takođe bio ostvarenje sna", prisećao se Federer.

Federer ima 44 godine, po mnogima je jedan od trojice najboljih svih vremena, a po broju grend slemova (20) je upravo treći posle Novaka Đokovića (24) i Rafaela Nadala (22).

Tokom svoje karijere, Švajcarac je odigrao 1750 mečeva u singlovima i dublovima.