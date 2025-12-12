Slušaj vest

Nekada svetski broj jedan Rodžer Federer, objavio je da će se na Australijan openu vratiti na teren.

Rodžer Federer i Mirka Federer prošetali skupocene satove na Vimbldonu Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naravno, neće igrati profesionalne mečeve, već će biti na egzibicionom turniru gde će pored njega učestvovati i Andre Agasi, Patrik Rafter i Lejton Hjuit.

"Povratak na Australijan open 2017. godine kada sam osvojio taj turnir je jedan od najboljih mojih momenata na grend slemovima, a osvajanje i 2018. godine je takođe bio ostvarenje sna", prisećao se Federer.

Federer ima 44 godine, po mnogima je jedan od trojice najboljih svih vremena, a po broju grend slemova (20) je upravo treći posle Novaka Đokovića (24) i Rafaela Nadala (22).

Tokom svoje karijere, Švajcarac je odigrao 1750 mečeva u singlovima i dublovima.

Ne propustiteTenisNOVAK ĐOKOVIĆ IZJEDNAČIO REKORD RODŽERA FEDERERA! Srbin nastavio dominaciju, još jednom je uspeo da pomeri granice!
profimedia-0954973535.jpg
TenisĐOKOVIĆ SAVLADAO FARIJU, PA UZEO TELEFON U RUKE! Odlučio se za nesvakidašnji potez i poslao moćnu poruku!
profimedia-0953787649.jpg
TenisKRAJ JEDNOG NESTVARNOG NIZA! Svet tenisa ostao u ŠOKU: Siner je srušio Đokovića i režirao nešto što se nije desilo od 2005. GODINE
profimedia0840711260.jpg
TenisNE ŽALIM ŠTO NISAM ZAVRŠIO KARIJERU SA FEDEREROM I NADALOM! Đoković brutalno iskren: Lepše mi je sa mlađim kolegama, nego s njima!
profimedia0728822261.jpg

Žreb za Dejvis kup, Srbija - Turska Izvor: Kurir