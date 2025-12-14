Slušaj vest

Ana Ivanović je očigledno pregrmela razvod i nastavila dalje sa svojim životom.

1/13 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

O tome najbolje govori predbožićni autfit u svom domu: crna prekratka haljina, a noge sevaju na štiklama pored jelke.

Božićni praznici samo što nisu, a Anin dom je već u prazničnom stilu. Tu je bogato okićena jelka, ispod nje pokloni, tu je Ana, a tu su i njene drugarice, a sve su učestvovale u igri Tajni Deda Mraz (Secret Santa).

Detalj enterijera, superatraktivna Ana pokazala je pratiocima na Instagramu. Ono što je muškom delu publike zapalo za oko je seksi izdanje nekadašnje najbolje igračice sveta u ultrakratkoj haljinici, "začinjenoj" štiklama, kako udara završni glanc na jelci.

Inače, Srpkinja je pre nekoliko dana podnela zahtev za razvod posle devet godina braka sa Bastijanom Švajnštajgerom, a podnela je tužbu za alimentaciju, na Majorci.

Ana i Bastijan ne žele čak ni da se sretnu na suđenju, bruje mediji pa su od advokata tražili da se brakorazvodni proces maksimalno ubrza i svako ode u svom pravcu.