Prva teniserka sveta je drugu sezonu uzastopno izabrana za najbolju igračicu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Kako se navodi na sajtu WTA, Sabalenka je dobila gotovo 80 odsto glasova međunarodnih medija u sezoni u kojoj je ostvarila najviše pobeda (63) i postavila rekord u singlu po zaradi od 15.008.519 dolara.

Ona je ove sezone osvojila četiri titule, najviše među teniserkama, uključujući i trofej na Ju Es openu, a takođe, igrala je u najviše finala - devet.

Osim trofeja u Njujorku, osvojila je titule u Brizbejnu, Majamiju i Madridu i čitavu godinu provela je na prvom mestu WTA liste.

Ona je u julu postala prva teniserka koja je osvojila 12.000 WTA bodova još od 2015. godine i Serene Vilijams.

Sezonu je završila sa 12 poraza.

Za najbolji dubl sezone proglašene su Čehinja Katerina Sinijakova i Amerikanka Tejlor Taunzend. One su osvojile Australijan open, titulu u Dubaiju i igrale su u finalu Ju Es opena.

Za igračicu koja je najviše napredovala proglašena je Amerikanka Amanda Anisimova. Ona je igrala u pet finala, osvojila je titule u Dohi i Pekingu i igrala je u finalu Vimbldona, Ju Es opena i Kvinsa. Ona je takođe bila nominovana i za najbolju igračicu u sezoni.

Za najbolji povratak takmičenjima izglasana je Švajcarkina Belinda Benčić, koja se vratila tenisu posle pauze od 13 meseci zbog porođaja i osvojila titule u Abu Dabiju i Tokiju.

Kanadska 19-godišnja teniserka Viktorija Mboko proglašena je za novajliju godine, nakon što je sezonu počela van 300 najboljih i popela se na 18. mesto.