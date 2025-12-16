Novak Đoković daleko od najboljeg u istoriji!
ludilo
IZBILA PRAVA BURA ZBOG NOVALA ĐOKOVIĆA! Nije najveći svih vremena - tačka?
Slušaj vest
"Global Statistics" je objavio listu najvećih tenisera svih vremena i na njoj Novak Đoković ne zauzima ni prvo, ali ni drugo mesto!
Prema tom rangiranju, najboljim teniserom svih vremena proglašen je Rodžer Federer, dok je Rafael Nadal zauzeo drugo mesto.
Novak Đoković lajkuje Sabalenkine fotografije Foto: PrintscreenInstagram
Vidi galeriju
Deceniju i po unazad traje rasprava ko je najbolji svih vremena - Novak, Rafa ili Rodžer?
Broj Gren slem titula svrstava Đokovića kao najvećeg, dok pojedini misle da je Federer zbog svoje elegancije u igri najbolji GOAT za sva vremena...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši