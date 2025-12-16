Slušaj vest

"Global Statistics" je objavio listu najvećih tenisera svih vremena i na njoj Novak Đoković ne zauzima ni prvo, ali ni drugo mesto!

Prema tom rangiranju, najboljim teniserom svih vremena proglašen je Rodžer Federer, dok je Rafael Nadal zauzeo drugo mesto.

Deceniju i po unazad traje rasprava ko je najbolji svih vremena - Novak, Rafa ili Rodžer?

Broj Gren slem titula svrstava Đokovića kao najvećeg, dok pojedini misle da je Federer zbog svoje elegancije u igri najbolji GOAT za sva vremena...

