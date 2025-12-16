Slušaj vest

Nekada najboljoj teniserki na planeti, legendarnoj Aranči Sančez Vikario (54), život se pretvorio u pravi pakao.

Aranča je završila na sudu zbog optužbi da je zajedno sa svojim bivšim suprugom Đozepom Santakanom izbegla plaćanje duga Banci Luksemburg zbog čega joj je pretila višegodišnja zatvorska kazna.

Pretila joj je i kazna zatvora u trajanju od četiri godine, ali je na izricanju presude 12. spetmebra 2023. godine, na kojoj joj je dosuđena uslovna kazna od dve godine zatvora, stala pred sudiju i rasplakala se. Takođe joj je izrečena i novčana kazna od 8.640 evra.

Zaobišla plaćanje poreza

Aranča Sančez je na nagovor svog bivšeg supruga osmislila plan da zaobiđe plaćanje poreza na dobit.

Navodno, Aranča i njen bivši suprug duguju Banci Luksemburga 6,6 miliona evra, uključujući i kamate na ime poreza koji nikada nisu platili.

Slavna teniserka tvrdi da je bila izmanipulisana od strane Santakane koji je od 2009. godine vodio brigu o finansijama. Na sudu je rekla da je bila spremna da plati dug, ali joj je tadašnji suprug rekao da je on sve sredio i da nema razloga za brigu.

"Uradila sam ono što je on od mene tražio. Ja sam teniserka, nisam upoznata o svim detaljima kada je reč o imovini, firmama, ne razumem se u te stvari. Verovala sam suprugu", rekla je bivša teniska zvezda pred sudom u Barseloni.

Iako je tokom izuzetno uspešne teniske karijere zaradila oko 17 miliona evra, legendarna teniserka iz Španije sada jedva sastavlja kraj s krajem.

Istakla je da je tužila svog bivšeg partnera u SAD kako bi otkrila gde je njen novac, nakon što je Santakana navodno prodao svu imovinu koju je stekla tokom svoje profesionalne karijere i novac prebacio u tu zemlju.

"Zaljubila sam se u pogrešnog čoveka, to je bila moja greška", rekla je Aranča.

Jedva sastavlja kraj s krajem

Ona se kroz suze požalila da je njena finansijska situacija izuzetno teška i da praktično uspeva da preživi zahvaljujući prijateljima koji joj pomažu.

"Sposobna sam da izdržavam decu zahvaljujući novcu koji mi ostave prijatelji. Tako se borim. Dajem sve od sebe i neću se predati", rekla je teniserka.

Svoju stranu priče izneo je i njen bivši suprug Đozep Santakana. On ističe da njegova bivša ne može pobeći od odgovornosti za ovu finansijsku aferu.

Kako je rekao, greška koju je napravila nije to što se zaljubila u njega, već to što je izbegavala plaćanje poreza i bila neodgovorna prema sopstvenoj porodici.

"Očekujem da će istina izaći na videlo kada se ovo završi", rekao je bivši suprug.

U ispovesti za španske medije, priznala je: "Polovinu svega što sam ikada zaradila kao profesionalna teniserka moram da dam za dug. Sama izdržavam dvoje dece, a u tome mi finansijski pomažu prijatelji. Već sam se navikla na to. Neverovatno je koliko truda ulažem i koliko još moram da ulažim do kraja života kako bih finansijski stala na noge. Stanje je zaista, zaista teško", izjavila je potpuno iskreno pre dve godine.

Inače, ovo je poznatoj Špankinji bio drugi brak. Nakon kratkoročne zakonski ozvaničene romanse sa sportskim novinarem Huanom Vehilsom od 2000. do 2001. godine, udala se za kontroverznog biznismena Josepa Santakanu, sa kojim je dobila dvoje dece - ćerku Aranču (18) i sina Lea (15). Sančez Vikario je u jednom intervjuu otkrila i čime se deca bave.

"Oboje su fudbaleri. Tako da nisam mama tenisera, već mama fudbalera. Svakog vikenda navijam za svoju ćerku i sina tokom njihovih utakmica. Divno je videti da se zabavljaju baveći se sportom", istakla je pre dve godine za "Sportskeed".

Najbolja na svetu

Podsetimo, Aranča Sančez bila je najbolja teniserka sveta i četvorostruka osvajačica grend slem trofeja. Tri puta je trijumfovala na Rolan Garosu i jednom na US openu.

Na prvom mestu WTA liste je provela 12 nedelja u singlu i čak 111 nedelja u dublu.

Tokom karijere je osvojila 29 titula u singlu i 69 titula u dublu. Takođe je četiri puta podizala trofej u mešovitom dublu.

Osvojila je četiri olimpijske medalje i pet titula Fed kupa sa Španijom.

Rođena u Barseloni, već sa četiri godine je počela da udara lopticu, po uzoru na stariju braću, i same profesionalne tenisere.

Postala je 1989. godine najmlađa osvajačica Rolan Garosa, pošto je sa samo 18 godina pobedila u Parizu tadašnju broj 1 Štefi Graf. Godinu dana kasnije njen rekord je oborila Monika Seleš, koja je to uspela sa samo 16 godina.

Penzionisala se 2002. godine, da bi se na kratko aktivirala 2004. godine i postala do sada jedina teniserka koja je igrala na pet Olimpijskih igara.