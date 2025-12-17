Slušaj vest

Uprkos tome što je sa 22 godine već osvojio 24 titule i što je u 2025. godini osam puta dizao trofeje i igrao na izuzetno visokom nivou, Alkaraz je odlučio da smeni trenera Huana Karlosa Ferera.

Ovakva odluka je nešto što apsolutno niko nije mogao da predvidi. Mladi teniser ju je saopštio emotivnom porukom.

- Veoma mi je teško da napišem ovo... Nakon više od sedam godina zajedno, Huanki i ja smo odlučili da okončamo naše zajedničko vreme kao trener i igrač.

Hvala ti što si moje detinjske snove pretvorio u stvarnost. Započeli smo ovo putovanje kada sam bio samo dete i sve to vreme ste me pratili u neverovatnoj avanturi, kako na terenu tako i van njega. I zaista sam uživao u svakom koraku sa tobom.

Stigli smo do vrha i osećam da, ako naši sportski putevi moraju da se raziđu, to bi trebalo da bude odatle. Sa mesta ka kome smo uvek radili i kojem smo uvek težili da dostignemo.

Toliko sećanja se vraća da ne bi bilo fer izabrati samo jedno. Pomogao si mi da rastem kao sportista, ali pre svega kao osoba. I nešto što izuzetno cenim: uživao sam u procesu. To je ono što ću poneti sa sobom, putovanje koje smo delili.

Sada je vreme promena pred nama oboma, nove avanture i novi projekti. Ali sam siguran da ćemo im se suočiti na pravi način, dajući sve od sebe, kao što smo uvek i činili. Uvek dodajući vrednost.

Iskreno vam želim sve najbolje u svemu što vam se nađe na putu. Teši me saznanje da smo dali sve od sebe, da smo jedni drugima ponudili sve.

Hvala ti na svemu, Huanki! - poručio je Alkaraz.

