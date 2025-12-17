Slušaj vest

Prvi teniser sveta i Ferero bili su zajedno tokom čitave dosadašnje karijere Alkaraza. Španac iz Mursije osvojio je ukupno 24 titule, uključujući šest gren slem trofeja, pod vođstvom bivšeg svetskog broja jedan.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz dobio trofej za igrača broj 1! Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon šokantnih vesti koje su uzdrmale teniski svet, Ferero se oglasio emotivnim saopštenjem na Instagramu.

- Danas je težak dan. Jedan od onih kada je teško pronaći prave reči. Oproštaj nikada nije lak, naročito kada iza njega stoji toliko zajedničkih iskustava.

Naporno smo radili, rasli zajedno i delili nezaboravne trenutke. Želim da vam zahvalim na vremenu, poverenju, učenju i, iznad svega, na ljudima koji su me okruživali tokom ovog putovanja. Sa sobom nosim smeh, prevaziđene izazove, razgovore, podršku u teškim trenucima i zadovoljstvo što sam bio deo nečega zaista jedinstvenog.

Danas se završava jedno veoma važno poglavlje mog života. Zatvaram ga sa nostalgijom, ali i sa ponosom i uzbuđenjem zbog onoga što može doći dalje. Znam da me je sve što sam proživeo pripremilo da budem bolji.

Hvala ti, Karlose, na poverenju, trudu i što si svojim takmičarskim duhom učinio da se osećam tako posebno. Želim ti sve najbolje, kako profesionalno, tako i lično.Takođe želim da zahvalim čitavom timu što mi je tokom svih ovih godina olakšavao posao. Uz vas sam naučio da posao nije samo u zadacima ili rezultatima, već u ljudima koji hodaju uz tebe. Svako od vas ostavio je trag na meni koji nikada neću zaboraviti. Bili smo neverovatan tim uprkos teškoćama i siguran sam da ćete nastaviti da ostvarujete velike uspehe.

Voleo bih da sam mogao da nastavim. Uveren sam da se lepe uspomene i dobri ljudi uvek nađu na putu jedni drugima. Hvala vam od srca - napisao je Ferero u emotivnom saopštenju.