Proslavljni teniser Aleks Koreča prokomentarisao je prekid saradnje Karlosa Alkaraza i Huana Karlosa Ferera.

Uprkos tome što je sa 22 godine već osvojio 24 titule i što je u 2025. godini osam puta dizao trofeje i igrao na izuzetno visokom nivou, Alkaraz je odlučio da prekine saradnju sa svojim dugogodišnjim trenerom Huanom Karlosom Fererom.

Odluka španskog asa šokirala je legendarnog Koreču.

"To je loše za obojicu, to je tužno za tenis", ističe Koreča i dodaje:

"Moja prva reakcija je da bila da sam se osećao veoma tužno. Priznajem da uopšte nisam očekivao tako nešto. Obojica su mogli mnogo toga još da donesu jedan drugome. Mogli su zajedno da osvoje još mnogo toga u tenisu".

Alkaraz sada ne sme da žuri sa novim potezima, smatra Koreča.

"Mora da se prilagodi novoj situaciji. Sa Fererom je radio sedam godina, užasno će mu nedostajati, moraće naglo da sazri u narednim mesecima. Oko sebe i dalje ima odličan stručni štab, na čelu sa Samuelom Lopesom, ali Huan Karlos je bio vođa, on je bio kapetan broda", smatra Koreča.

