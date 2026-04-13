Slušaj vest

Objavljen je zvanični trejler, dok će film biti "pušten" 29. maja, tokom Rolan Garosa, na mestu gde je Nadal osvojio 14 titula.

1/13 Vidi galeriju Rafael Nadal Foto: JEAN CATUFFE / AFP / Profimedia, EPA-EFE/STR

U trejleru se vidi kako Nadal igra, ali i scene iz svlačionice. Nadal govori o tome kako želi da nastavi.

"Ljudi misle da sam pobednik. Ja nisam pobednik, ja sam takmičar. Ono što me je uvek motivisalo je želja da nastavim da se borim. Ne možeš biti veliki šampion ako ne radiš zaista teške stvari", rekao je Nadal.

Serija, od četiri epizode, prikazaće dosad neviđene arhivske snimke, ali i ekskluzivni pristup Nadalu i užem krugu ljudi tokom njegove poslednje godine na Turu, 2024.

Rafa je karijeru završio na Dejvis kup te godine u Malagi.