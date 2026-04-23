Hrvatski teniser Marin Čilić i dalje je veoma aktivan na ATP turu i pored toga što je u poznim igračkim godinama.

Čilić je dao intervju za madridski "As" u kom je govorio i o odrastanju, kao i o ratu u Jugoslaviji za koji kaže da nije mnogo uticao na njega.

- Bio sam dete i moja porodica se preselila. Moj otac i rođaci su učestvovali u ratu, ali ja ga kao dete nisam mnogo osetio. Kada sam počeo da igram tenis, sve se već malo smirilo - rekao je Čilić, pa dodao da ratno stanje ne može da donese ništa dobro apsolutno nikome i prokomentarisao je trenutnu situaciju u svetu:

- Nažalost, tokom cele istorije dešavaju se ovakve stvari. Odluke donosi samo nekoliko osoba. A kada je u pitanju empatija, veoma zaostajemo. To je neprihvatljivo.

Marin Čilić je jedan od samo trojice tenisera koji su uspeli da otmu gren slem titule u vreme vrhunca velike trojke - pored njega to su uradili još Endi Mari i Sten Vavrinka, a Hrvatu je to pošlo za rukom 2009. godine na US Openu.

- Moj uspeh je bio neverovatan. Za ceo život. Bilo je fantastično uraditi tako nešto u tom trenutku. Nisu bila samo trojica velikih asova, nego deset najboljih u istoriji tenisa. Uspeti tako nešto u takvoj konkurenciji momenat je velikog ponosa za mene i moj tim - rekao je Čilić, a zatim se osvrnuo na aktuelno stanje u tenisu:

- Kada gledate tenisere kao što su Rud, Fric ili Zverev, njihov nivo je neverovatno visok. Mnogo je i drugih koji mogu tako da igraju. Razlika je samo što su oni ranije bili malo konsistentniji sa rezultatima. Štos je naći način da se u dugom periodu igra na visokom nivou.

Govorio je i o Nadalu i Federeru.

- S jedne strane mi nedostaju, jer je uvek bilo veliko zadovoljstvo gledati ih. Njihov atleticizam, veština, mentalitet, nivo… Sve to bilo je neverovatno. Bilo je fenomenalno igrati protiv njih. Ali ipak više volim što više nisu tu.

Za kraj, osvrnuo se i na rivalstvo Sinera i Alkaraza.

- Njih dvojica su pronašli ključ, kako voditi karijere i kako im najbolje odgovara da igraju. Mislim da to uče od Novaka, Rodžera, Rafe i Endija, od generacije koja je podigla tenis na novi nivo. Uvek smo se pitali kako će izgledati ovaj sport kada se velika trojka povuče, a sada imamo asove istog nivoa. Oni su neverovatni ambasadori tenisa, imaju različite stilove, veoma su atletski spremni i publika ih voli. Njihov rivalitet postaje istorijski - zaključio je ovu priču Čilić.

Čilić je na startu Mastersa u Madridu savladao Belgijanca Bergsa sa 4:6, 6:3, 6:4, a u drugom kolu igra protiv Brazilca Fonseke, skoro duplo mlađeg od sebe. Fonseka ima 19 godina i zauzima 31. mesto na svetu.

