Kako je sam igrač potvrdio, doživeo je trovanje hranom koje ga je potpuno iscrpelo, zbog čega nije bio u stanju da izađe na teren i odigra zakazani duel protiv 31. tenisera sveta.

- Ćao svima, Nažalost, juče sam dobio trovanje hranom. Nakon što sam celu noć pokušavao da se oporavim, moje telo je, nažalost, iscrpljeno i nije na potrebnom nivou da izađem na teren i uđem u borbu. Izvinjavam se svim navijačima koji su čekali da gledaju meč. Bio sam baš uzbuđen što se vraćam u Madrid. Gracias a todos na podršci. Srećno, Žoao Fonseka i nadam se da ćemo imati priliku da igramo ponovo negde - naveo je teniser. Fonseka je tako bez borbe prošao u narednu rundu takmičenja, dok će se zdravstveno stanje njegovog rivala pratiti u narednim danima - napisao je Čilić.