Odustajanje Karlosa Alkaraza sa ovogodišnjeg Rolan Garosa zbog povrede ručnog zgloba, moglo bi da otvori put Novaku Đokoviću do finala i toliko željenog 25. grend slem trofeja.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković bio je projektovan kao četvrti nosilac na Rolan Garosu, međutim pošto Španac sigurno neće igrati jasno je da će Nole biti sada treći nosilac, a ispred njega Janik Siner i Aleksandar Zverev.

Mnogo toga bi moglo biti jasnije u Parizu - Novak Đoković Foto: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Nole na klackalici



Ova pomeranja u žrebu impliciraju da bi Novak Đoković u polufinalu mogao da igra protiv Janika Janika Sinera, od koga je izgubio prošle godine. Postoji velika verovatnoća da Nole ostane četvrti na svetu, mada bi mogli da ga prestignu Ože-Alijasim (610 bodova zaostatka) i Ben Šelton (640 bodova). Obojica bi trebalo da ostvare što bolji rezultat u Madridu i Rimu, s tim što je Amerikanac već ispao u prestonici Španije.



Novak će izgubiti 10 bodova iz Madrida, nešto kasnije i 250 iz Ženeve ako se tamo ne bude pojavio, a u Rimu nije igrao prošle godine. Ali, sve su ovo projekcije i treba ih uzeti sa rezervom, jer je izvesno da još neki teniseri računaju na visok plasman. Ujedno, šljaka Rolan Garosa često puta je znala da režira iznenađenja.

Iznenađenja sinonim za Rolan Garos



Dobri poznavaoci tenisa sećaju se kako su šampioni postajali Majkl Čang (1989), Andres Gomez (1990), Tomas Muster (1995), Jevgenij Kafeljnikov (1996), Gustavo Kuerten (1997), Albert Kosta (2002) ili Gaston Gaudio (2004). Sigurno je i da Novak Đoković više nego dobro pamti 2015. godinu i finale na Rolan Garosu kada je kao veliki favorit izgubio od Stanislasa Vavrinke, u četiri seta - 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.



Još tri puta gubio je Novak u finalima na pariskoj šljaci. Prvi put od Rafaela Nadala 2012. kada je bilo 6:4, 6:3, 2:6, 7:5 za Španca, kao i 2014. kada je opet slavio "matador" sa 3:6, 7:5, 6:2, 6:4. Morao je Đoković i treći put da položi oružje pred Nadalom i to 2020, kada je bilo 6:0, 6:2, 7:5. Valja samo napomenuti, da je Španac ukupno osvojio čak 14 titula na Rolan Garosu, što je apsolutni rekord.

Tri titule ima na Rolan Garosu - Novak Đoković Foto: Le Pictorium, LE PICTORIUM / Alamy / Profimedia

Tri trofeja sa pariske šljake



Međutim, Novak Đoković pored četiri izgubljena finala ima i tri trofeja osvojena na šljaci Rolan Garosa. Prvi put slavio je srpski teniser u Parizu 2016. kada je dobio Britanca Endija Marija sa 3:6, 6:1, 6:2, 6:4. Potom je bio bolji od Stefanosa Cicipasa 2021, u jednom šokantnom i dramatičnom meču - 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. I na kraju, poslednji trofej na Rolan Garosu Nole je upisao 2023. kada je uzeo meru Kasperu Rudu 7:6(7:1), 6:3, 7:5.

Karlos Alkaraz u poslednje dve godine osvajao je Rolan Garos i ove neće braniti titulu i 2.000 bodova. Prošle godine Španac je u finalu posle velike borbe u pet setova savladao Janika Sinera sa - 4:6, 6:7(4:7), 6:4, 7:6(7:3), 7:6(10:2). Samo godinu dana ranije, 2024. pobedio je Aleksandra Zvereva takođe u pet setova sa - 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.