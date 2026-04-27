Janik Siner nastavlja dominaciju na Mastersima, upisavši u Madridu svoju 24. pobedu u nizu. Iako su ove brojke neverovatne, najbolji teniser sveta ostaje čvrsto na zemlji i ne želi da se stavlja u isti koš sa legendama ovog sporta.

Na pitanje da li je vreme da ga svrstavaju u istu kategoriju sa „velikom trojkom“, Siner je reagovao vrlo prizemno, ističući da još uvek nije na tom nivou.

- Ne mogu da se poredim sa tim imenima. Oni su uradili toliko toga u svojim karijerama, a ja sam tek na početku. Oni su na nekom drugom nivou. Srećan sam što sam ovde. Srećan sam što igram mečeva što je više moguće, ali ono što su oni postigli je nešto potpuno drugo - kazao je Siner.

Janik Siner - svetski broj 1 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA, Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia

Italijan ostaje dosledan ovakvom razmišljanju čak i kada analizira način na koji pristupa mečevima i sopstvenoj igri.

- Pokušavam samo da dam sve od sebe u svakom meču. Ako pobedim, dobro. Ako ne pobedim, dao sam sve od sebe i tu nema kajanja - dodao je Italijan.